ЧЖЭН: «Рада такому крутому перфомансу. Даяна играла в невероятный теннис»

25 января 15-я ракета мира из Китая Чжэн Циньвень вышла в финал Открытого чемпионата Австралии 2024.

В полуфинале австралийского мейджора китаянка в двух сетах обыграла украинскую теннисистку Даяну Ястремскую (WTA 93) в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

После завершения встречи Чжэн поделилась первыми эмоциями во флеш-интервью на корте:

«Это кажется невероятным. Я имею в виду, что я очень рада сегодняшнему такому крутому перфомансу. Даяна играла в невероятный теннис. Сейчас мне сложно объяснить свои чувства. Спасибо всем за поддержку.

Конечно, мы много работали. Это основа всех спортсменов. Мы прилагаем много усилий на теннисном корте, а также на фитнесе и восстановлении. Базовые вещи. Я думаю, что именно маленькие детали помогают каждый день. Еще раз спасибо моей команде. Я не смогла бы сделать это без вас, ребята», – сказала Чжэн.

Чжэн Циньвень впервые в карьере вышла в финал турнира серии Grand Slam. За титул на кортах Мельбурна она поборется против Арины Соболенко.

Qinwen Zheng after reaching first Grand Slam Final: “It feels unbelievable. I mean I’m super excited to have such a great performance today. Dayana played unbelievable tennis. It’s tough to explain my feelings now. The real first time here in Australia. Thanks for all the… pic.twitter.com/cHNGXkvoj2

Qinwen Zheng thanks her team after reaching first grand slam final at Australian Open:



“Of course we’ve been working hard. That’s the basic of all athletes. We put a lot of effort on the tennis court, also in fitness & treatment. You know, basic stuff. I think it’s just the… pic.twitter.com/vjR2fIAUVa