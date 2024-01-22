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  4. Подписали за 7 миллионов. Романо не удержался и оценил игру Довбика
Испания
22 января 2024, 00:05 | Обновлено 22 января 2024, 00:35
5250
7

Подписали за 7 миллионов. Романо не удержался и оценил игру Довбика

Известный инсайдер следит за игрой украинцев

22 января 2024, 00:05 | Обновлено 22 января 2024, 00:35
5250
7
Подписали за 7 миллионов. Романо не удержался и оценил игру Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Известный инсайдер Фабрицио Романо, который регулярно публиковал трансферную информацию об украинских игроках (Мудрик, Судаков, Цыганков и другие) оценил последние выступления Артема Довбика (и хет-трик в ворота Севильи).

Романо в соцсетях отметил статистику Довбика и заметил, что Жирона потратила на игрока ориентировочно около 7 миллионов евро.

«У Артема Довбика 14 голов и 6 ассистов (по факту – 5 – прим) в сезоне Ла Лиги. Сегодня у него хет-трик и 7 голов и 1 ассист в последних шести матчах».

«Ориентировочно подписан за 7 миллионов евро», — написал Романо.

Довбик делит первое место в гонке бомбардиров Ла Лиги с Джудом Беллингемом.

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Артем Довбик Фабрицио Романо Жирона чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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Gargantua
по всей Европе ездили его предлагали, никто не брал.
Так же как и Цигакова, так же как и Кварацхелию.
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name_footbol
Жирона брала всех кто может усилить КОМАНДНУЮ игру...Как было с Лестером.
Если они пойдут с таким же сценарием, будет как с Лестоером.
А они где на минуточку????
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