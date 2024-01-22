Подписали за 7 миллионов. Романо не удержался и оценил игру Довбика
Известный инсайдер следит за игрой украинцев
Известный инсайдер Фабрицио Романо, который регулярно публиковал трансферную информацию об украинских игроках (Мудрик, Судаков, Цыганков и другие) оценил последние выступления Артема Довбика (и хет-трик в ворота Севильи).
Романо в соцсетях отметил статистику Довбика и заметил, что Жирона потратила на игрока ориентировочно около 7 миллионов евро.
«У Артема Довбика 14 голов и 6 ассистов (по факту – 5 – прим) в сезоне Ла Лиги. Сегодня у него хет-трик и 7 голов и 1 ассист в последних шести матчах».
«Ориентировочно подписан за 7 миллионов евро», — написал Романо.
Довбик делит первое место в гонке бомбардиров Ла Лиги с Джудом Беллингемом.
🔴⚪️🇺🇦 Artem Dovbyk has now 14 goals and 6 assists in La Liga this season…— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 21, 2024
…hat-trick today, 7 goals and 1 assist in the last 6 games.
💡 Signed by Girona for fee in excess of €7m in the summer. pic.twitter.com/h2kGJWTyHV
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Добавил свой гол к хет-трику Довбика
Команда Артема Довбика и Виктора Цыганкова является третьим фаворитом на трофей
Так же как и Цигакова, так же как и Кварацхелию.
Если они пойдут с таким же сценарием, будет как с Лестоером.
А они где на минуточку????