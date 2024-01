Подписали за 7 миллионов. Романо не удержался и оценил игру Довбика

Известный инсайдер Фабрицио Романо, который регулярно публиковал трансферную информацию об украинских игроках (Мудрик, Судаков, Цыганков и другие) оценил последние выступления Артема Довбика (и хет-трик в ворота Севильи).

Романо в соцсетях отметил статистику Довбика и заметил, что Жирона потратила на игрока ориентировочно около 7 миллионов евро.

«У Артема Довбика 14 голов и 6 ассистов (по факту – 5 – прим) в сезоне Ла Лиги. Сегодня у него хет-трик и 7 голов и 1 ассист в последних шести матчах».

«Ориентировочно подписан за 7 миллионов евро», — написал Романо.

Довбик делит первое место в гонке бомбардиров Ла Лиги с Джудом Беллингемом.

