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  4. КОСТЮК: «Я очень рада, что наконец-то могу играть так агрессивно, как хочу»
Australian Open
21 января 2024, 07:28 |
387
0

КОСТЮК: «Я очень рада, что наконец-то могу играть так агрессивно, как хочу»

Марта коротко прокомментировала разгромную победу над Тимофеевой на АО 2024

21 января 2024, 07:28 |
387
0
КОСТЮК: «Я очень рада, что наконец-то могу играть так агрессивно, как хочу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В ночь на 21 января украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 37) вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

В 4-м раунде австралийского мейджора украинка разгромила россиянку Марию Тимофееву (WTA 170) в двух сетах со счетом 6:2, 6:1.

После завершения встречи Марта коротко прокомментировала свой успех во флеш-интервью на корте:

– Для меня это значит многое. Я до сих пор не могу это осознать, потому что во время перерыва я сказал тренеру, что не чувствую, что играю в четвертом раунде. Я не знаю. Такого ощущения не было.

Сегодня я не чувствовала давления. Очень здорово провести такой матч на турнире Grand Slam. Теперь есть больше времени на восстановление. Больше времени, чтобы все обработать. Для меня это был хороший матч. Я очень рада, что наконец-то могу играть так агрессивно, как хочу. Против предыдущих соперниц было непросто. Они просто другие. Давление тоже разное. Я просто очень рада выйти в четвертьфинал.

– В 2017 году вы выиграли здесь женский одиночный разряд на юниорском турнире. Здесь вы дебютировали на турнирах Grand Slam. Теперь вы подошли к своему первому четвертьфиналу на мейджорах. Вам, должно быть, нравится играть здесь в теннис.

– Да, знаю. Я люблю этот турнир. Это мой любимый. Мои любимые фанаты. Мои любимые украинские болельщики. Я очень рада возвращаться сюда каждый год. У меня здесь тоже были тяжелые годы, но я хранила в сердце любовь к этому месту. Наконец, приятно оказаться в четвертьфинале, – сказала Марта.

В четвертьфинале Australian Open Костюк сыграет против 4-й ракетки мира Коко Гофф.

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Марта Костюк Мария Тимофеева Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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