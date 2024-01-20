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Англия
20 января 2024, 18:49 | Обновлено 20 января 2024, 19:15
344
1

Утратил доверие тренера? Ярмолюк снова остался в запасе на матч АПЛ

«Брентфорд» сыграет с «Ноттингем Форест»

20 января 2024, 18:49 | Обновлено 20 января 2024, 19:15
344
1
Утратил доверие тренера? Ярмолюк снова остался в запасе на матч АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В субботу, 20 января, состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Ноттингем Форест». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Брентфорд Коммьюнити».

Украинский футболист «Брентфорда» Егор Ярмолюк остался в запасе на этот матч. Для него это уже 8 игра подряд, когда он остается на скамейке для запасных.

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

После 20 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «Брентфорд» занимает 16 строчку с 19 очками, а «Ноттингем Форест» идет 15 с 20 очками.

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Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Егор Ярмолюк стартовые составы
Источник Sport.ua
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Alehandro
Одна справа, коли все йде добре і можна підтягувати молодь, інша справа, коли Брентфорд летить у прірву.. тут важливий результат кожного матчу
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