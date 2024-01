Утратил доверие тренера? Ярмолюк снова остался в запасе на матч АПЛ

В субботу, 20 января, состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Ноттингем Форест». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Брентфорд Коммьюнити».

Украинский футболист «Брентфорда» Егор Ярмолюк остался в запасе на этот матч. Для него это уже 8 игра подряд, когда он остается на скамейке для запасных.

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

После 20 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «Брентфорд» занимает 16 строчку с 19 очками, а «Ноттингем Форест» идет 15 с 20 очками.

