Утратил доверие тренера? Ярмолюк снова остался в запасе на матч АПЛ
«Брентфорд» сыграет с «Ноттингем Форест»
В субботу, 20 января, состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Ноттингем Форест». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Брентфорд Коммьюнити».
Украинский футболист «Брентфорда» Егор Ярмолюк остался в запасе на этот матч. Для него это уже 8 игра подряд, когда он остается на скамейке для запасных.
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
После 20 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «Брентфорд» занимает 16 строчку с 19 очками, а «Ноттингем Форест» идет 15 с 20 очками.
🐝 Your Bees to take on Forest #BRENFO | #BrentfordFC pic.twitter.com/sJ8kwb4sIn— Brentford FC (@BrentfordFC) January 20, 2024
Your Reds to take on @BrentfordFC 📋— Nottingham Forest (@NFFC) January 20, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-тренер «Динамо» пообщался с представителями прессы оккупанта
Даяна выиграла у Эммы Наварро в третьем раунде австралийского мейджора