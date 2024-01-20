Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолина вслед за Костюк и Ястремской вышла в 1/8 финала Australian Open
Australian Open
20 января 2024, 13:48 | Обновлено 20 января 2024, 14:02
8545
39

Свитолина вслед за Костюк и Ястремской вышла в 1/8 финала Australian Open

Элина уверенно разобралась с Викторией Голубич в третьем раунде

20 января 2024, 13:48 | Обновлено 20 января 2024, 14:02
8545
39
Свитолина вслед за Костюк и Ястремской вышла в 1/8 финала Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№23 WTA) пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В третьем раунде основы 19-я сеяная украинка в двух сетах переиграла Викторию Голубич из Швейцарии (№85 WTA).

Australian Open. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – Виктория Голубич (Швейцария) – 6:2, 6:3

Это был второй матч между этими теннисистками. В 2019-м в первом раунде Australian Open украинка победила со счетом 6:1, 6:2.

Для украинки это четвертый выход во вторую неделю австралийского мейджора. Ее лучший результат в Мельбурне – 1/4 финала (2018, 2019). Свитолина выиграла 25-й матч на Australian Open в карьере, больше побед на мейджорах у нее только на Ролан Гаррос (26).

В следующем раунде Элина сыграет против чешки Линды Носковой (№50 WTA), которая неожиданно остановила первую ракетку мира Игу Свёнтек.

Ранее в четвертый круг Aus Open пробились Марта Костюк и Даяна Ястремская. Это абсолютный рекорд для украинского тенниса на турнирах Grand Slam.

Getty Images/Global Images Ukraine. Вікторія Голубич

По теме:
ФОТО. Свитолина написала «Героям слава» после победы над Голубич
Элина СВИТОЛИНА: «С Носковой будет большая битва»
Три украинки идут дальше. Известны все участницы 1/8 финала Australian Open
Элина Свитолина Виктория Голубич Australian Open 2024
Источник Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк идет дальше. Известна половина участниц 1/8 финала Australian Open
Теннис | 19 января 2024, 15:40 2
Костюк идет дальше. Известна половина участниц 1/8 финала Australian Open
Костюк идет дальше. Известна половина участниц 1/8 финала Australian Open

Как минимум одна украинка попадет в число 16 лучших теннисисток на турнире

Элина Свитолина – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Теннис | 20 января 2024, 10:16 8
Элина Свитолина – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч Australian Open

20 января первая ракетка Украины проведет поединок 1/16 финала мейджора

Перед Ребровым трудный выбор. Лунин и Трубин попали в престижный рейтинг
Футбол | 20.01.2024, 12:32
Перед Ребровым трудный выбор. Лунин и Трубин попали в престижный рейтинг
Перед Ребровым трудный выбор. Лунин и Трубин попали в престижный рейтинг
Шахтер прав, подписав Кевина. Но эмоции все равно зашкаливают
Футбол | 19.01.2024, 19:15
Шахтер прав, подписав Кевина. Но эмоции все равно зашкаливают
Шахтер прав, подписав Кевина. Но эмоции все равно зашкаливают
Когда сыграет Костюк? Расписание матчей украинцев на Аus Open на 21 января
Теннис | 20.01.2024, 09:53
Когда сыграет Костюк? Расписание матчей украинцев на Аus Open на 21 января
Когда сыграет Костюк? Расписание матчей украинцев на Аus Open на 21 января
Комментарии 39
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Ну, тут, як би банально це не прозвучало, перемога на класі. Суперниць, яких переважаєш в усіх компонентах тенісної майстерності, потрібно перемагати саме так. Часом складалося враження, що Еліну турбує якийсь мінімальний фізичний дискомфорт, через що були невеличкі провали в концентрації. Але, сподіваюся, лише здалося.
Дуже мені подобається впевненість Еліни, з якою вона виходить на корт. Цієї, оновленої Еліни, Еліни після повернення. Але важливо, щоб впевненість не перетворювалась на самовпевненість. На Лінду потрібно буде налаштуватись так само, як налаштовувалась би на Свьонтек, і в жодному випадку не допустити недооцінки.
Ответить
+21
Показать Скрыть 1 ответ
Stanislav Matusevych
Хай сьогоднішня гра була не ідеальною, але цього й не було потрібно. Швидка перемога, і на цьому розминочні матчі закінчилися. Іги хоч і не буде, але з атакуючими чешками в Еліни завжди непрості стосунки. І трохи напружує, що на початку другого сету Світоліна явно відчула біль у травмованій нозі. А так - поки все здорово.
І троє українок пробилися до 16-ки кращих на Шоломі - нереальне досягнення на сьогодні.
Ответить
+19
Показать Скрыть 1 ответ
introvert
Потрібно визнати, що на цьому АО в Еліни в перших раундах склалась майже ідеальна сітка. Легша лише у Гофф, у якої і в четвертому колі не повинно бути жодних проблем. Ну, повинно ж колись і нам пощастити.
Ответить
+18
Андрей Залищук
Аминь, це найкращий мейджор за всю історію українського тенісу...один з кращих так точно, дівчата молодчинки
Ответить
+16
Александр Ад
Класно.немае слів!Еліна приєдналася до дівчат і всі встановили нац.рекорд!Молодець доволі впевнено!І ще встигла до початку біатлону.Чудовий день!
Ответить
+15
Fdail
Далі так легко вже не буде. Треба показувати свій максимум,  тим паче з другої неділі тенісистки та тенісисти мають чимало часу для відновлення. Чекаємо на новий національний рекорд в четвертому раунді))
Ответить
+11
Показать Скрыть 3 ответа
Elis
Тепер в Елі задача правильно налаштуватись на Носкову - дівчину з гарною подачею і хорошими ударами. Легко вже не буде. А в Даяни задача мінімум - прибрати Азу. 
Ответить
+10
sv_2000
Наверное, это был самый легкий путь Свитолиной к 1/8 Шлема... Дальше к финалу тоже ничего особо невозможного не наблюдается..... Ой, надо Элине не проворонить шанс
Ответить
+9
Leonidas B
Поки Еліна витратила рівно стільки, скільки треба, коли було треба додавала, трошки більше трьох годин на корті за три гри.
Ответить
+8
Показать Скрыть 1 ответ
sv_2000
Ну что ж трое наших в 1/8. И у каждой, я считаю, хорошие шансы. Элина - фаворит. Даю ей 70% на проход. Марта тоже фаворит (60%). Даяна - андердог, но не без шансов. Дам ей 40% Верю, что все трое будут в 1/4. Да будет так!
Ответить
+8
Показать Скрыть 2 ответа
Vitason
Якщо буде чвертьфінал Ястремська Світоліна,можна й напитись))
Ответить
+8
sv_2000
В остальных парах дай бог здоровья, вдохновения и безумной удачи Паолини, Крейчиковой и Анисимовой. Болеть за них буду почти также, как и за наших. За Аманду я вообще стану на один день фанатом с детства
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
Kamon
Да против Носковой так просто не будет и надо играть на полную и настраиваться бороться в каждом гейме, сегодня были ошибки против Голубич не смотря на такой счёт 
Ответить
+6
sv_2000
Элина уже, кстати, 19-я, Даяна 62-я (+31 пункт!)... неплохо
Ответить
+5
T-800
хтось злий (поставив таку эмоджи) ахахахахахаххаах
Ответить
+4
Vlad Holl
За одну годину справилася , навіть лоб сухий . З перемогою ! Свьонтек вилитіла , може буде полегче . 
Ответить
+3
Олександр Науменко
 З Ліндою буде найважче, у Еліни з чешками завжди були проблеми, незважаючі на ім'я суперниці.
Ответить
+2
Vitason
Есть,трохи заставила понервувати ,але перемога є!! Далі не проста чешка!! 
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Юрий Щербань
Чешка це не Швентьок ,з нею можна грати 
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Phantom
Багато помилок було, але перемога є перемога. Далі теоретично може на Даяну вийти))
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Марта КОСТЮК: «До сих пор не понимаю, что эти игроки здесь делают»
Марта КОСТЮК: «До сих пор не понимаю, что эти игроки здесь делают»
19.01.2024, 12:02 13
Теннис
В Испании рассказали, как Лунин ведет себя в раздевалке Реала
В Испании рассказали, как Лунин ведет себя в раздевалке Реала
18.01.2024, 19:59 9
Футбол
Легендарный голкипер Реала похвалил Лунина после суперсейва против Атлетико
Легендарный голкипер Реала похвалил Лунина после суперсейва против Атлетико
19.01.2024, 07:18 4
Футбол
Экс-капитан Динамо присоединился к Руху. Но в УПЛ играть не будет
Экс-капитан Динамо присоединился к Руху. Но в УПЛ играть не будет
18.01.2024, 22:17 3
Футбол
Один из лучших. Стала известна оценка Лунина за суперматч Атлетико – Реал
Один из лучших. Стала известна оценка Лунина за суперматч Атлетико – Реал
19.01.2024, 01:59 4
Футбол
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке после матча. Что сказал Карло?
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке после матча. Что сказал Карло?
19.01.2024, 11:14 26
Футбол
Ждем Свитолину. Впервые в истории 2 украинки вышли в 4-й раунд Aus Open
Ждем Свитолину. Впервые в истории 2 украинки вышли в 4-й раунд Aus Open
20.01.2024, 05:01 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем