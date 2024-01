Свитолина вслед за Костюк и Ястремской вышла в 1/8 финала Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№23 WTA) пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В третьем раунде основы 19-я сеяная украинка в двух сетах переиграла Викторию Голубич из Швейцарии (№85 WTA).

Australian Open. Третий круг

Элина Свитолина (Украина) – Виктория Голубич (Швейцария) – 6:2, 6:3

Это был второй матч между этими теннисистками. В 2019-м в первом раунде Australian Open украинка победила со счетом 6:1, 6:2.

Для украинки это четвертый выход во вторую неделю австралийского мейджора. Ее лучший результат в Мельбурне – 1/4 финала (2018, 2019). Свитолина выиграла 25-й матч на Australian Open в карьере, больше побед на мейджорах у нее только на Ролан Гаррос (26).

В следующем раунде Элина сыграет против чешки Линды Носковой (№50 WTA), которая неожиданно остановила первую ракетку мира Игу Свёнтек.

Ранее в четвертый круг Aus Open пробились Марта Костюк и Даяна Ястремская. Это абсолютный рекорд для украинского тенниса на турнирах Grand Slam.

