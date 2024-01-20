Свитолина вслед за Костюк и Ястремской вышла в 1/8 финала Australian Open
Элина уверенно разобралась с Викторией Голубич в третьем раунде
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№23 WTA) пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В третьем раунде основы 19-я сеяная украинка в двух сетах переиграла Викторию Голубич из Швейцарии (№85 WTA).
Australian Open. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – Виктория Голубич (Швейцария) – 6:2, 6:3
Это был второй матч между этими теннисистками. В 2019-м в первом раунде Australian Open украинка победила со счетом 6:1, 6:2.
Для украинки это четвертый выход во вторую неделю австралийского мейджора. Ее лучший результат в Мельбурне – 1/4 финала (2018, 2019). Свитолина выиграла 25-й матч на Australian Open в карьере, больше побед на мейджорах у нее только на Ролан Гаррос (26).
В следующем раунде Элина сыграет против чешки Линды Носковой (№50 WTA), которая неожиданно остановила первую ракетку мира Игу Свёнтек.
Ранее в четвертый круг Aus Open пробились Марта Костюк и Даяна Ястремская. Это абсолютный рекорд для украинского тенниса на турнирах Grand Slam.
A 2x #AusOpen quarter finalist, @ElinaSvitolina was relentless in her defeat of Viktorija Golubic.— #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2024
The No.19 seed through to the fourth round 6-2 6-3 in a tick over an hour.#AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/mzz53aFsOy
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Как минимум одна украинка попадет в число 16 лучших теннисисток на турнире
20 января первая ракетка Украины проведет поединок 1/16 финала мейджора
Дуже мені подобається впевненість Еліни, з якою вона виходить на корт. Цієї, оновленої Еліни, Еліни після повернення. Але важливо, щоб впевненість не перетворювалась на самовпевненість. На Лінду потрібно буде налаштуватись так само, як налаштовувалась би на Свьонтек, і в жодному випадку не допустити недооцінки.
І троє українок пробилися до 16-ки кращих на Шоломі - нереальне досягнення на сьогодні.