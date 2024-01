Стивенс впервые за 5 лет вышла в третий круг Australian Open

Чемпионка US Open 2017 Слоан Стивенс (№44 WTA) пробилась в третий раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В матче второго круга 30-летняя американка обыграла 13-ю ракетку мира Дарью Касаткину.

Australian Open. Второй круг

Слоан Стивенс (США) – Дарья Касаткина – 4:6, 6:3, 6:3

В следующем поединке Слоан сыграет против Анны Калинской (№75 WTA).

В 2019 году в четвертом раунде Australian Open Стивенс остановила Анастасия Павлюченкова (7:6, 3:6, 3:6). После этого американка не выигрывала матчей на австралийском мейджоре до 2024 года.

Лучший результат Стивенс в на AO – полуфинал 2013 года.

