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  4. Стивенс впервые за 5 лет вышла в третий круг Australian Open
Australian Open
18 января 2024, 09:59 |
371
0

Стивенс впервые за 5 лет вышла в третий круг Australian Open

Американка обыграла Дарью Касаткину

18 января 2024, 09:59 |
371
0
Стивенс впервые за 5 лет вышла в третий круг Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Слоан Стивенс

Чемпионка US Open 2017 Слоан Стивенс (№44 WTA) пробилась в третий раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В матче второго круга 30-летняя американка обыграла 13-ю ракетку мира Дарью Касаткину.

Australian Open. Второй круг
Слоан Стивенс (США) – Дарья Касаткина – 4:6, 6:3, 6:3

В следующем поединке Слоан сыграет против Анны Калинской (№75 WTA).

В 2019 году в четвертом раунде Australian Open Стивенс остановила Анастасия Павлюченкова (7:6, 3:6, 3:6). После этого американка не выигрывала матчей на австралийском мейджоре до 2024 года.

Лучший результат Стивенс в на AO – полуфинал 2013 года.

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Australian Open 2024 Слоан Стивенс Дарья Касаткина
Источник Sport.ua
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