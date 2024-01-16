Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярмолюк заявлен в резерве Брентфорда на матч против Вулвз в Кубке
Англия
16 января 2024, 21:12 | Обновлено 16 января 2024, 21:15
83
0

Ярмолюк заявлен в резерве Брентфорда на матч против Вулвз в Кубке

Поединок на стадионе «Молинью» начнется 16 января в 21:45

16 января 2024, 21:12 | Обновлено 16 января 2024, 21:15
83
0
Ярмолюк заявлен в резерве Брентфорда на матч против Вулвз в Кубке
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

16 января пройдет матч-переигровка 1/32 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Брентфорд».

Поединок на стадионе «Молинью» начнется в 21:45 по киевскому времени.

Украинский хавбек Егор Ярмолюк заявлен в резерве «Брентфорда» на матч против «Вулвз».

Первый матч между этими командами 5 января завершился вничью (1:1), и была назначена переигровка.

Стали известны стартовые составы команд

По теме:
Вулверхэмптон – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Эвертон – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Сити интересуется тремя вингерами. Один из них – из Жироны
Вулверхэмптон Кубок Англии по футболу Брентфорд Егор Ярмолюк стартовые составы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько Рома заплатит Моуриньо после увольнения
Футбол | 16 января 2024, 17:40 6
Стало известно, сколько Рома заплатит Моуриньо после увольнения
Стало известно, сколько Рома заплатит Моуриньо после увольнения

Португальский тренер должен получить около 9 миллионов евро

Ига дала надежду. Свентек выбила чемпионку 2020 года из Australian Open
Теннис | 16 января 2024, 07:25 6
Ига дала надежду. Свентек выбила чемпионку 2020 года из Australian Open
Ига дала надежду. Свентек выбила чемпионку 2020 года из Australian Open

Полька в двух сетах обыграла Кенин на старте Открытого чемпионата Австралии 2024

Шахтер отправит полузащитника в аренду в Сербию
Футбол | 16.01.2024, 17:04
Шахтер отправит полузащитника в аренду в Сербию
Шахтер отправит полузащитника в аренду в Сербию
Он требует от ФИФА 300 млн евро. Работу системы VAR могут приостановить
Футбол | 16.01.2024, 21:53
Он требует от ФИФА 300 млн евро. Работу системы VAR могут приостановить
Он требует от ФИФА 300 млн евро. Работу системы VAR могут приостановить
Гвардиола дал совет Барселоне после поражения в Суперкубке
Футбол | 16.01.2024, 14:24
Гвардиола дал совет Барселоне после поражения в Суперкубке
Гвардиола дал совет Барселоне после поражения в Суперкубке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр ХАЦКЕВИЧ – о смерти Белькевича: «Не смог вытащить его из ямы»
Александр ХАЦКЕВИЧ – о смерти Белькевича: «Не смог вытащить его из ямы»
14.01.2024, 17:19 7
Футбол
Громкая сенсация. Ястремская уничтожила чемпионку Уимблдона на АО 2024
Громкая сенсация. Ястремская уничтожила чемпионку Уимблдона на АО 2024
15.01.2024, 03:35 22
Теннис
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2024
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2024
15.01.2024, 04:18 1
Теннис
Ванда НАРА: «До меня через матрас Икарди прошли 200 женщин»
Ванда НАРА: «До меня через матрас Икарди прошли 200 женщин»
15.01.2024, 14:58 5
Футбол
«Кепе пора собирать чемоданы». Фаны в восторге от игры Лунина в Эль Класико
«Кепе пора собирать чемоданы». Фаны в восторге от игры Лунина в Эль Класико
15.01.2024, 07:59 5
Футбол
ВИДЕО. Капитан Реала расцеловал Лунина после победы над Барсой в Суперкубке
ВИДЕО. Капитан Реала расцеловал Лунина после победы над Барсой в Суперкубке
14.01.2024, 23:35 8
Футбол
Лунин взял трофей. Реал уверенно разобрался с Барселоной
Лунин взял трофей. Реал уверенно разобрался с Барселоной
14.01.2024, 22:53 34
Футбол
Лунин может заменить легендарного голкипера в европейском гранде
Лунин может заменить легендарного голкипера в европейском гранде
16.01.2024, 10:23 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем