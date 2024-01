Ярмолюк заявлен в резерве Брентфорда на матч против Вулвз в Кубке

16 января пройдет матч-переигровка 1/32 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Брентфорд».

Поединок на стадионе «Молинью» начнется в 21:45 по киевскому времени.

Украинский хавбек Егор Ярмолюк заявлен в резерве «Брентфорда» на матч против «Вулвз».

Первый матч между этими командами 5 января завершился вничью (1:1), и была назначена переигровка.

Стали известны стартовые составы команд

1️⃣ change from the previous meeting

🇮🇪 Joe Hodge replaces Joao Gomes



How we line-up to face @BrentfordFC.



🐺📋 @AstroPay_OK pic.twitter.com/ri84NdJq4Z