Ярмолюк заявлен в резерве Брентфорда на матч против Вулвз в Кубке
Поединок на стадионе «Молинью» начнется 16 января в 21:45
16 января пройдет матч-переигровка 1/32 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Брентфорд».
Поединок на стадионе «Молинью» начнется в 21:45 по киевскому времени.
Украинский хавбек Егор Ярмолюк заявлен в резерве «Брентфорда» на матч против «Вулвз».
Первый матч между этими командами 5 января завершился вничью (1:1), и была назначена переигровка.
Стали известны стартовые составы команд
1️⃣ change from the previous meeting— Wolves (@Wolves) January 16, 2024
🇮🇪 Joe Hodge replaces Joao Gomes
How we line-up to face @BrentfordFC.
🐺📋 @AstroPay_OK pic.twitter.com/ri84NdJq4Z
🐝 Our XI to take on Wolves at Molineux#WOLBRE | @EmiratesFACup pic.twitter.com/WSE03Av6UW— Brentford FC (@BrentfordFC) January 16, 2024
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