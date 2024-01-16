16 января на «Молинью» пройдет матч-переигровка 3-го круга в Кубке Англии, в котором «Вулверхэмптон» встретится с «Брентфордом». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Вулверхэмптон

Команда имеет все основания быть довольной тем, как развивается нынешний сезон. Особенно если помнить, что год назад приходилось вести под руководством Юлена Лопетеги вести непростую борьбу за подъем ото дна таблицы. Она оказалась успешной, но испанец в августе на фоне продажи ведущих футболистов решил уйти. Его преемник, Гари О'Нил, появился фактически с корабля на бал, и некоторое время ушло на то, чтобы тренер и игроки притерлись. Но в итоге после 20 туров приятное равенство: по 8 побед и поражений, почти идентичная разница голов и место строго в середине таблицы. Смущает только то, что на фоне отъезда раззабивавшегося Хвана в аренду отпустили Калайджича. В итоге с пчелками ответили только одним мячом Дойла на пропущенный и, как итог, закончили 1-1, уплотнив себе календарь переигровкой.

Брентфорд

Клуб должен быть относительно доволен итогом первого поединка. Да, при том, что он открыл счет, все равно не получилось выиграть, пропустив ответный мяч. Но хотя бы прервали серию поражений, которая, безусловно, сказывалась на Томасе Франке и его подопечных. 7 поражений в 8 крайних турах! Да, получилось обыграть при этом Лутон, да и расписание было непростым - уступили Арсеналу и Ливерпулю, Манчестер Сити и Астон Вилле. Но ведь проигрывали также худшей команде АПЛ, Шеффилд Юнайтед, и давно не побеждавшему Кристал Пэлас. После такого сыграть 1-1 с волками, которым в Рождество уступили 1-4 - уже прогресс. Который, впрочем, в итоге конвертировался только в переигровку.

Статистика личных встреч

Это будет третья игра за неполный месяц. Вулвз громили соперника на его поле в АПЛ в конце декабря, а вот в кубке только отыгрались после пропущенного.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что пчелки тут смогут не проиграть. Согласимся, что хозяева явно сильнее. Они должны победить в основное время поединка (коэффициент - 1,89).