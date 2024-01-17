Ярмолюк отыграл дополнительное время, Брентфорд вылетел из Кубка Англии

Состоялись матчи-переигровки 3-го раунда Кубка Англии, в том числе с участием команды украинца. Хавбек «Брентфорда» Егор Ярмолюк вышел на замену на 94-й минуте матча против «Вулверхэмптона».

Основное время завершилось со счетом 2:2, поэтому Ярмолюк поучаствовал в двух таймах дополнительного времени. В первом овертайме «Вулвз» удалось забить победный гол с пенальти и установить результат 3:2. Гости за пять минут до конца успели отправить мяч в ворота соперника, однако гол отменили из-за офсайда.

В следующем раунде Волки сыграют против «Вест Брома».

Результаты всех переигровок 3-го раунда.

Кубок Англии. 3-й раунд, переигровка

Вулверхэмптон – Брентфорд 3:2

Голы: Семеду, 36, Фрейзер, 72, Кунья, 105+5 (с пен) – Коллинс, 13, Мопе, 52