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Кубок Англии
Вулверхэмптон
16.01.2024 21:30 – FT 3 : 2
Брентфорд
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Англия
17 января 2024, 00:16 | Обновлено 17 января 2024, 00:23
192
0

Ярмолюк отыграл дополнительное время, Брентфорд вылетел из Кубка Англии

Повторные матчи 3-го раунда Кубка Англии

17 января 2024, 00:16 | Обновлено 17 января 2024, 00:23
192
0
Ярмолюк отыграл дополнительное время, Брентфорд вылетел из Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись матчи-переигровки 3-го раунда Кубка Англии, в том числе с участием команды украинца. Хавбек «Брентфорда» Егор Ярмолюк вышел на замену на 94-й минуте матча против «Вулверхэмптона».

Основное время завершилось со счетом 2:2, поэтому Ярмолюк поучаствовал в двух таймах дополнительного времени. В первом овертайме «Вулвз» удалось забить победный гол с пенальти и установить результат 3:2. Гости за пять минут до конца успели отправить мяч в ворота соперника, однако гол отменили из-за офсайда.

В следующем раунде Волки сыграют против «Вест Брома».

Результаты всех переигровок 3-го раунда.

Кубок Англии. 3-й раунд, переигровка

Вулверхэмптон – Брентфорд 3:2
Голы: Семеду, 36, Фрейзер, 72, Кунья, 105+5 (с пен) – Коллинс, 13, Мопе, 52

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Брентфорд Егор Ярмолюк Кубок Англии по футболу Вулверхэмптон
Источник Sport.ua
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