ВИДЕО. Дайер прибыл в Мюнхен для подписания контракта с Баварией

Защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер прибыл в Мюнхен для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Баварией».

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Twitter журналист Флориан Плеттенберг. «Бавария» – потрясающий клуб. Потрясающий», – бросил на ходу футболист.

🚨🎥 EXCLUSIVE NEWS ERIC DIER: He’s a new player of FC Bayern!



➡️ He has arrived at the airport now!

➡️ Medical today!



Dier told me: „FC Bayern is an amazing club. Amazing!“ #THFC@SkySportDE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/ckq8VS2yuW