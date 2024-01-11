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Англия
11 января 2024, 04:40 | Обновлено 11 января 2024, 04:57
122
0

Журналист назвал странную причину, из-за которой Челси не уволит Почеттино

Маурисио пока что не может настроить игру «пенсионеров»

11 января 2024, 04:40 | Обновлено 11 января 2024, 04:57
122
0
Журналист назвал странную причину, из-за которой Челси не уволит Почеттино
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

9 января состоялся первый полуфинальный матч Кубка английской лиги между командами «Мидлсбро» и «Челси». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

После этого поражения в Англии начали ходить слухи о том, что наставник лондонцев Маурисио Почеттино будет уволен.

Однако журналист Telegraph Мэтт Лоу опроверг такую информацию и назвал странную причину, особенно для фанатов «Челси», из-за которой 51-летний аргентинский специалист не будет уволен:

«Будущее Маурисио Почеттино в «Челси» не подлежит сомнению, пока его команда продолжает бороться за Лигу Европы или Лигу конференций.

Почеттино в безопасности, квалификация в еврокубки все еще реальна / явное отсутствие лидеров снова проявляется в поражении от Мидлсбро».

Поскольку «Челси» находится на 10-й позиции в таблице АПЛ, попадание в зону ЛЕ (5-е место) будет успехом для команды.

Видеообзор матча Мидлсбро – Челси – 1:0

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Источник Twitter
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