Журналист назвал странную причину, из-за которой Челси не уволит Почеттино

9 января состоялся первый полуфинальный матч Кубка английской лиги между командами «Мидлсбро» и «Челси». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

После этого поражения в Англии начали ходить слухи о том, что наставник лондонцев Маурисио Почеттино будет уволен.

Однако журналист Telegraph Мэтт Лоу опроверг такую информацию и назвал странную причину, особенно для фанатов «Челси», из-за которой 51-летний аргентинский специалист не будет уволен:

«Будущее Маурисио Почеттино в «Челси» не подлежит сомнению, пока его команда продолжает бороться за Лигу Европы или Лигу конференций.

Почеттино в безопасности, квалификация в еврокубки все еще реальна / явное отсутствие лидеров снова проявляется в поражении от Мидлсбро».

Поскольку «Челси» находится на 10-й позиции в таблице АПЛ, попадание в зону ЛЕ (5-е место) будет успехом для команды.

Видеообзор матча Мидлсбро – Челси – 1:0

