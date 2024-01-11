Журналист назвал странную причину, из-за которой Челси не уволит Почеттино
Маурисио пока что не может настроить игру «пенсионеров»
9 января состоялся первый полуфинальный матч Кубка английской лиги между командами «Мидлсбро» и «Челси». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
После этого поражения в Англии начали ходить слухи о том, что наставник лондонцев Маурисио Почеттино будет уволен.
Однако журналист Telegraph Мэтт Лоу опроверг такую информацию и назвал странную причину, особенно для фанатов «Челси», из-за которой 51-летний аргентинский специалист не будет уволен:
«Будущее Маурисио Почеттино в «Челси» не подлежит сомнению, пока его команда продолжает бороться за Лигу Европы или Лигу конференций.
Почеттино в безопасности, квалификация в еврокубки все еще реальна / явное отсутствие лидеров снова проявляется в поражении от Мидлсбро».
Поскольку «Челси» находится на 10-й позиции в таблице АПЛ, попадание в зону ЛЕ (5-е место) будет успехом для команды.
Видеообзор матча Мидлсбро – Челси – 1:0
Pochettino safe with European qualification still in sight/glaring lack of leaders again exposed in Boro defeat #cfc https://t.co/m3TAiX4KFf— Matt Law (@Matt_Law_DT) January 10, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лучший результат в сезоне для женской сборной
10 января проходит полуфинальный матч Суперкубка Испании в Эр-Рияде