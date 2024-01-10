Мудрик получит нового тренера? Почеттино может быть уволен из Челси

Во вторник, 9 января, состоялся первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги по футболу, в котором встретились «Мидлсбро» и лондонский «Челси». Игра прошла в Мидлсбро на стадионе «Риверсайд». Неожиданную победу в матче одержал представитель Чемпионшипа «Мидлсбро» со счетом 1:0.

По информации Football London, из-за этого поражения главный тренер «Челси» может остаться без работы. На Маурисио Почеттино оказывается сейчас большое давление из-за неудовлетворительных результатов команды, у руководства «пенсионеров» все меньше доверия к аргентинскому наставнику и терпение может урваться, если лондонцы не сумеют победить в ответном матче и выйти в финал турнира.

Ответный матч «Челси» сыграет 23 января на «Стэмфорд Бридж». В турнирной таблице АПЛ «синие» идут только десятыми с 28 баллами.