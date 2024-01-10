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  4. Мудрик получит нового тренера? Почеттино может быть уволен из Челси
Англия
10 января 2024, 09:35 |
2638
5

Мудрик получит нового тренера? Почеттино может быть уволен из Челси

Команда рискует вылететь из Кубка лиги от представителя Чемпионшипа

10 января 2024, 09:35 |
2638
5
Мудрик получит нового тренера? Почеттино может быть уволен из Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Во вторник, 9 января, состоялся первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги по футболу, в котором встретились «Мидлсбро» и лондонский «Челси». Игра прошла в Мидлсбро на стадионе «Риверсайд». Неожиданную победу в матче одержал представитель Чемпионшипа «Мидлсбро» со счетом 1:0.

По информации Football London, из-за этого поражения главный тренер «Челси» может остаться без работы. На Маурисио Почеттино оказывается сейчас большое давление из-за неудовлетворительных результатов команды, у руководства «пенсионеров» все меньше доверия к аргентинскому наставнику и терпение может урваться, если лондонцы не сумеют победить в ответном матче и выйти в финал турнира.

Ответный матч «Челси» сыграет 23 января на «Стэмфорд Бридж». В турнирной таблице АПЛ «синие» идут только десятыми с 28 баллами.

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Маурисио Почеттино Мидлсбро Михаил Мудрик Челси Кубок английской лиги по футболу назначение тренера
Источник Football London
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Pavel_i_CO
Щось в цій прорасіянській помийці давно тренерів не міняли))
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+3
Алекс 122
Неужели почеттино не видит что мудрик нулевой ? Ну попали в деньги .их обманули .как цыгане больных.лошадей продавали .Так что он теперь обязан лепить в состав никакого игрока ?
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+1
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NoMad
Прийде адекватний тренер i мурзяо вилетить в оренду в чемпiоншип, бо це днiще не рiвень АПЛ
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0
Андрей Шевченко
Цьому любителю не митих кацапів , це не допоможе ....якщо до 23-х не навчилось грати в футбол, то вже не навчиться.
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0
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