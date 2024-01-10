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WTA
10 января 2024, 13:15 | Обновлено 10 января 2024, 14:00
673
0

Порадует Костюк и огорчит Киченок? Остапенко призналась, что ее мучала боль

Алена пробилась в 1/4 финала турнира в Аделаиде, обыграв Каролин Гарсию

10 января 2024, 13:15 | Обновлено 10 января 2024, 14:00
673
0
Порадует Костюк и огорчит Киченок? Остапенко призналась, что ее мучала боль
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

10 января состоялся матч 1/8 финала хардового турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия) между Каролин Гарсией (Франция, WTA 20) и Аленой Остапенко (Латвия, WTA 12).

Игра завершилась в трех сетах победой Алены со счетом 6:4, 5:7, 6:4. После завершения поединка Остапенко призналась, что ее мучила боль в ноге:

«Я очень рада, что выиграла, но с другой стороны, я начала чувствовать сильную боль в ноге.

Я настоящий боец и никогда не сдаюсь. Но играть было немного тяжело из-за боли. Я каким-то образом справилась и выиграла матч», – сказала Алена.

Остапенко в четвертьфинале соревнований в Австралии сыграет против украинки Марты Костюк, которая во 2-м раунде выиграла у Тейлор Таунсенд. Интересно, что Алена выступает также и в парном разряде, где ее напарницей является еще одна украинская теннисистка Людмила Киченок. Латвийско-украинский тандем уже гарантировал себе участие в полуфинале.

Судя по заявлением и игре Остапенко, есть вероятность того, что она снимется перед встречей с Костюк, чтобы восстановить физическую форму к Australian Open 2024.

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Алена Остапенко Марта Костюк Каролин Гарсия Людмила Киченок WTA Аделаида травма травма ноги
Источник Sport.ua
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