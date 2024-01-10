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WTA
10 января 2024, 09:11 | Обновлено 10 января 2024, 10:05
1422
9

Костюк не без проблем вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Марта в трех сетах обыграла Тейлор Таунсенд из США

10 января 2024, 09:11 | Обновлено 10 января 2024, 10:05
1422
9
Костюк не без проблем вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№41 WTA) добыла еще одну победу на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

Во втором круге украинка переиграла Тейлор Таунсенд из США (№80 WTA).

Аделаида. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Тейлор Таунсенд (США) – 6:3, 2:6, 6:4

Это была первая встреча теннисисток. В последнем гейме Марта отыграла 6 брейкпоинтов и смогла выиграть с четвертого матчбола.

Отметим, что Таунсенд в последний момент заменила в основной сетке чешскую теннисистку и победительницу Уимблдона 2023 Маркету Вондроушову, которая снялась с турнира в Аделаиде. В первом круге Тейлор выиграла у Александры Саснович.

В следующем раунде Костюк сыграет против Каролин Гарсии (№20 WTA) или Алены Остапенко (№12 WTA).

Ранее Костюк остановила Ангелину Калинину.

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Марта Костюк Тейлор Таунсенд WTA Аделаида
Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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Vlad Holl
Коли вона перестане кривляться і закриє свого рота ? На це ж просто неможливо дивитися . Чому їй ніхто не скаже , що вона виглядає повною істеричкою , яка визиває тільки відразу? Цій Марті , та  і Даяні , до Еліни як до Марсу . Мрієш про десятку , тоді закрий пельку і грай мовчки .
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+8
Александр Ад
Та бачу заміжжя Марті на користь не пішло.Психів додалося,а розуму....Теж треба так було тупити у 3 сеті  в 10 геймі на своеї подачи,перша подача не йшла,а другу подачу -супернииці-шульзі вона весь час подавала під ліву руку і та відразу глушила,хоча влучання було 50 на 50.Якщо влучала був брейк,якщо -ні, матч-пойнт.Цей цирк продовжувався поки нарешті з 5 матчболу,Марта не влучила з 1 подачи(ейс).Обі спочатку не могли повірити,що матч закінчився!З такою грою далеко не зайдешь,Марта проаналізуй уважно цей матч,і не надейся на авось в наступному матчі!
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+1
Sit Simurg
Краще б Зоряна сиділа на трибуні замість мамки.. Марта перед молодшою сестрою завжди зразок спокою і зібраності... 
А то страшно дивитися .. )
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Sashamar
Таунсенд дівчина технічна, але ж зайва вага! Тобто треба було просто ганяти її по корту. А виглядало навпаки: Тейлор просто стояла і відбивала всі м'ячи, а бігала Марта. Про психи можна не згадувати, це вже похідне. 
Що проти Гарсії, що проти Остапенко кіна не буде.
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0
kollekciy
Марту з перемогою. Не без проблем, бо подача як завжди дуже не стабільна. Якщо б в першому геймі третього сету, чудом не брейкнула, то програла б.
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0
Олександр Радченко
Тут говорили ,что Костюк с возрастом будет спокойней ,а на деле с психами всё хуже и хуже, думая это психичка может что-то такое витворить на корте ,что её увезут в больницу. 
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-6
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