Костюк не без проблем вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Украинская теннисистка Марта Костюк (№41 WTA) добыла еще одну победу на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

Во втором круге украинка переиграла Тейлор Таунсенд из США (№80 WTA).

Аделаида. Второй круг

Марта Костюк (Украина) – Тейлор Таунсенд (США) – 6:3, 2:6, 6:4

Это была первая встреча теннисисток. В последнем гейме Марта отыграла 6 брейкпоинтов и смогла выиграть с четвертого матчбола.

Отметим, что Таунсенд в последний момент заменила в основной сетке чешскую теннисистку и победительницу Уимблдона 2023 Маркету Вондроушову, которая снялась с турнира в Аделаиде. В первом круге Тейлор выиграла у Александры Саснович.

В следующем раунде Костюк сыграет против Каролин Гарсии (№20 WTA) или Алены Остапенко (№12 WTA).

Ранее Костюк остановила Ангелину Калинину.