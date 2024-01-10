Костюк не без проблем вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде
Марта в трех сетах обыграла Тейлор Таунсенд из США
Украинская теннисистка Марта Костюк (№41 WTA) добыла еще одну победу на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия).
Во втором круге украинка переиграла Тейлор Таунсенд из США (№80 WTA).
Аделаида. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Тейлор Таунсенд (США) – 6:3, 2:6, 6:4
Это была первая встреча теннисисток. В последнем гейме Марта отыграла 6 брейкпоинтов и смогла выиграть с четвертого матчбола.
Отметим, что Таунсенд в последний момент заменила в основной сетке чешскую теннисистку и победительницу Уимблдона 2023 Маркету Вондроушову, которая снялась с турнира в Аделаиде. В первом круге Тейлор выиграла у Александры Саснович.
В следующем раунде Костюк сыграет против Каролин Гарсии (№20 WTA) или Алены Остапенко (№12 WTA).
Ранее Костюк остановила Ангелину Калинину.
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