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WTA
10 января 2024, 11:20 | Обновлено 10 января 2024, 11:29
263
4

Скучать не придется. Определилась следующая соперница Костюк в Аделаиде

Марта сразится с Аленой Остапенко из Латвии

10 января 2024, 11:20 | Обновлено 10 января 2024, 11:29
263
4
Скучать не придется. Определилась следующая соперница Костюк в Аделаиде
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

Латвийская теннисистка Алена Остапенко (№12 WTA) обыграла француженку Каролин Гарсию (№20 WTA) в матче второго раунда турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия) и в 1/4 финала сыграет с украинкой Мартой Костюк (№41 WTA).

Аделаида. Второй круг
Алена Остапенко (Латвия) – Каролин Гарсия (Франция) – 6:4, 5:7, 6:4

Костюк и Остапенко играли между собой в прошлом сезоне на турнире в Гвадалахаре. Тогда украинка проиграла в двух сетах.

Отметим, что Остапенко в дуете с украинкой Людмилой Киченок сегодня должна была играть матч 1/4 финала парного разряда, но их соперницы снялись.

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Алена Остапенко WTA Аделаида Каролин Гарсия Марта Костюк
Источник Sport.ua
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Muskrat2
Викликайте людей в білих халатах. 
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+1
Тарас Костюк
сумніваюсь що цю тумбочку пройде Марта
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0
Олександр Науменко
Це вирок.
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0
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