Скучать не придется. Определилась следующая соперница Костюк в Аделаиде

Латвийская теннисистка Алена Остапенко (№12 WTA) обыграла француженку Каролин Гарсию (№20 WTA) в матче второго раунда турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия) и в 1/4 финала сыграет с украинкой Мартой Костюк (№41 WTA).

Аделаида. Второй круг

Алена Остапенко (Латвия) – Каролин Гарсия (Франция) – 6:4, 5:7, 6:4

Костюк и Остапенко играли между собой в прошлом сезоне на турнире в Гвадалахаре. Тогда украинка проиграла в двух сетах.

Отметим, что Остапенко в дуете с украинкой Людмилой Киченок сегодня должна была играть матч 1/4 финала парного разряда, но их соперницы снялись.