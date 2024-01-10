Киченок и Остапенко без борьбы прошли в полуфинал турнира в Аделаиде
Катерина Синякова и Александра Саснович снялись
Украинская теннисистка Людмила Киченок без борьбы пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия) в парном разряде.
В матче 1/4 финала украинка и Алена Остапенко из Латвии должны были сыграют против Катерины Синяковой из Чехии и Александры Саснович, но соперницы снялись.
Отметим, что Синякова сегодня провела матч второго раунда одиночного разряда против Анастасии Павлюченковой, который проиграла в трех сетах (6:2, 3:6, 2:6).
Киченок и Остапенко в полуфинале сразятся против победительниц матча Анджелика Морателли / Саманта Маррей – Каролин Гарсия / Кристина Младенович.
Ранее Надежда Киченок без борьбы пробилась в полуфинал турнира WTA 250 в Хобарте.
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