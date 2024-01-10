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WTA
10 января 2024, 10:02 | Обновлено 10 января 2024, 10:15
690
2

Киченок и Остапенко без борьбы прошли в полуфинал турнира в Аделаиде

Катерина Синякова и Александра Саснович снялись

10 января 2024, 10:02 | Обновлено 10 января 2024, 10:15
690
2
Киченок и Остапенко без борьбы прошли в полуфинал турнира в Аделаиде
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок без борьбы пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия) в парном разряде.

В матче 1/4 финала украинка и Алена Остапенко из Латвии должны были сыграют против Катерины Синяковой из Чехии и Александры Саснович, но соперницы снялись.

Отметим, что Синякова сегодня провела матч второго раунда одиночного разряда против Анастасии Павлюченковой, который проиграла в трех сетах (6:2, 3:6, 2:6).

Киченок и Остапенко в полуфинале сразятся против победительниц матча Анджелика Морателли / Саманта Маррей – Каролин Гарсия / Кристина Младенович.

Ранее Надежда Киченок без борьбы пробилась в полуфинал турнира WTA 250 в Хобарте.

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Людмила Киченок Катерина Синякова Александра Саснович Алена Остапенко WTA Аделаида
Источник Sport.ua
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Fdail
Друге зняття проти Люди, везіння на рівні Рибакіної минулого сезону. 
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Александр Ад
7 перемога українців в тенісі за сьогоднішний ранок!!
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