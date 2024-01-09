Надежда Киченок без борьбы пробилась в полуфинал турнира WTA 250 в Хобарте

Украинская теннисистка Надежда Киченок сыграет в полуфинале парного турнира WTA 250 в Хобарте (Австралия).

Украинка и ее напарница Анна Данилина (Казахстан) в четвертьфинале должны были встретится с парой Надя Подороска (Аргентина) / Майяр Шериф (Египет). Однако представительница Аргентина получила травму в поединке одиночного разряда и снялась с соревнований.

В полуфинале турнира в Хобарте Киченок и Данилина сыграют против победительниц встречи Дезире Кравчик / Ена Сибахара – Гуо Ханью / Синью Янь.

В ночь на 9 января Людмила и Анна успешно стартовали на соревнованиях на кортах Австралии, выиграв у пары Лидия Морозова / Катажина Питер в двух сетах со счетом 7:5, 7:6 за 1 час и 40 минут.