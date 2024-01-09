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  4. Надежда Киченок без борьбы пробилась в полуфинал турнира WTA 250 в Хобарте
WTA
09 января 2024, 10:36 |
389
0

Надежда Киченок без борьбы пробилась в полуфинал турнира WTA 250 в Хобарте

Украинка и Анна Данилина должны были сыграть против тандема Подороска / Шериф

09 января 2024, 10:36 |
389
0
Надежда Киченок без борьбы пробилась в полуфинал турнира WTA 250 в Хобарте
Instagram. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок сыграет в полуфинале парного турнира WTA 250 в Хобарте (Австралия).

Украинка и ее напарница Анна Данилина (Казахстан) в четвертьфинале должны были встретится с парой Надя Подороска (Аргентина) / Майяр Шериф (Египет). Однако представительница Аргентина получила травму в поединке одиночного разряда и снялась с соревнований.

В полуфинале турнира в Хобарте Киченок и Данилина сыграют против победительниц встречи Дезире Кравчик / Ена Сибахара – Гуо Ханью / Синью Янь.

В ночь на 9 января Людмила и Анна успешно стартовали на соревнованиях на кортах Австралии, выиграв у пары Лидия Морозова / Катажина Питер в двух сетах со счетом 7:5, 7:6 за 1 час и 40 минут.

По теме:
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Киченок / Данилина – Морозова / Питер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Надя Подороска Майяр Шериф Надежда Киченок Анна Данилина WTA Хобарт
Источник Sport.ua
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