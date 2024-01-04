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Саудовская Аравия
04 января 2024, 21:48 | Обновлено 04 января 2024, 21:52
833
0

Роналду выиграл очередную престижную награду и претендует еще на три приза

Звездный португалец успешно начал 2024 год

04 января 2024, 21:48 | Обновлено 04 января 2024, 21:52
833
0
Роналду выиграл очередную престижную награду и претендует еще на три приза
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

38-летний звездный нападающий «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду выиграл награду имени Диего Марадоны от Globe Soccer Awards.

Приз вручается лучшему бомбардиру календарного года. Португалец стал триумфатором, забив в 2023 году 54 мяча на клубном и национальном уровне.

Роналду также претендует еще на три награды от Globe Soccer Awards – «Лучший игрок мужского пола», «Лучший игрок Ближнего Востока» и «Любимый игрок болельщиков». Церемония награждения состоится 19 января в Дубае.

Ранее Роналду установил исторический рекорд для полевых футболистов.

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Диего Марадона лучший бомбардир Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду Globe Soccer Awards награждение
Источник Maisfutebol
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