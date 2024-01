Роналду выиграл очередную престижную награду и претендует еще на три приза

38-летний звездный нападающий «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду выиграл награду имени Диего Марадоны от Globe Soccer Awards.

Приз вручается лучшему бомбардиру календарного года. Португалец стал триумфатором, забив в 2023 году 54 мяча на клубном и национальном уровне.

Роналду также претендует еще на три награды от Globe Soccer Awards – «Лучший игрок мужского пола», «Лучший игрок Ближнего Востока» и «Любимый игрок болельщиков». Церемония награждения состоится 19 января в Дубае.

Ранее Роналду установил исторический рекорд для полевых футболистов.

Congratulations to @Cristiano Ronaldo on winning the Globe Soccer's Maradona Award for Best Goalscorer! 🏆👏 pic.twitter.com/Vho6g6eq58