Роналду установил исторический рекорд для полевых футболистов

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду в игре против «Аль-Тавуна» установил исторический рекорд для полевых футболистов, сыграв свой 1200-й матч в профессиональной карьере.

38-летний португальский футболист в течение карьеры играл за 7 команд: «Спортинг» Б (2 матча, 0 голов), «Спортинг» (31 матч, 5 голов), «Манчестер Юнайтед» (346 матчей, 145 голов), «Реал» Мадрид (438 матчей, 450 голов), «Ювентус» (134 матча, 101 гол), «Аль-Наср» (44 матча, 38 голов) и национальная сборная Португалии (205 матчей, 128 голов).

Больше матчей в профессиональном футболе провели только Питер Шилтон (1217) и Рожерио Сени (1225), выступавших на позиции вратаря.

Напомним, Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром 2023 года, отметившись 54 забитыми мячами.