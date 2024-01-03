Доминатор Свентек. Стал известен первый полуфиналист United Cup 2024
Сборная Польши обыграла Китай со счетом 2:0
Сборная Польши по теннису стала первой командой-полуфиналисткой турнира United Cup 2024.
В четвертьфинале «бело-красные» обыграли Китай, выиграв обе одиночные встречи.
Вначале Хуберт Хуркач (АТР 9) в двух сетах обыграл Чжана Чжичжэня (АТР 58) за 1 час и 23 минуты.
В женском поединке первая ракетка мира Ига Свентек разгромила Чжэн Циньвень (WTA 14) в двух партиях за 1 час и 35 минут.
Отметим, что Ига выиграла все поединки на турнира: 3 одиночных матча и 2 парных в тандеме с Хуркачем.
В парном матче (микст) сыграют Катажина Питер / Ян Зелински и Ю Сяоди / Сунь Фацзин, однако эта встреча никак не повлияет на результат матчевого противостояния.
United Cup 2024. Четвертьфинал. Хард
Польша – Китай – 2:0
- Ига Свентек – Чжэн Циньвень – 2:0 (6:2, 6:3)
- Хуберт Хуркач – Чжан Чжичжэнь – 2:0 (6:3, 6:4)
United Cup 2024. Расписание и результаты матчей
HUBIGA is off to Sydney ✈️@iga_swiatek x @HubertHurkacz#UnitedCup pic.twitter.com/RnEqQgH11g— United Cup (@UnitedCupTennis) January 3, 2024
Signed, sealed, delivered ✅@iga_swiatek sends Team Poland into the #UnitedCup semifinals with a 6-2 6-3 win against Zheng Qinwen. pic.twitter.com/plUIrRJAKY— United Cup (@UnitedCupTennis) January 3, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В каталонском клубе недовольны Рожером Гримау
Экс-футболист поделился соответствующей фотографией в инстаграме