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  4. Доминатор Свентек. Стал известен первый полуфиналист United Cup 2024
WTA
03 января 2024, 08:15 |
559
0

Доминатор Свентек. Стал известен первый полуфиналист United Cup 2024

Сборная Польши обыграла Китай со счетом 2:0

03 января 2024, 08:15 |
559
0
Доминатор Свентек. Стал известен первый полуфиналист United Cup 2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Польши по теннису стала первой командой-полуфиналисткой турнира United Cup 2024.

В четвертьфинале «бело-красные» обыграли Китай, выиграв обе одиночные встречи.

Вначале Хуберт Хуркач (АТР 9) в двух сетах обыграл Чжана Чжичжэня (АТР 58) за 1 час и 23 минуты.

В женском поединке первая ракетка мира Ига Свентек разгромила Чжэн Циньвень (WTA 14) в двух партиях за 1 час и 35 минут.

Отметим, что Ига выиграла все поединки на турнира: 3 одиночных матча и 2 парных в тандеме с Хуркачем.

В парном матче (микст) сыграют Катажина Питер / Ян Зелински и Ю Сяоди / Сунь Фацзин, однако эта встреча никак не повлияет на результат матчевого противостояния.

United Cup 2024. Четвертьфинал. Хард

Польша – Китай – 2:0

  • Ига Свентек – Чжэн Циньвень – 2:0 (6:2, 6:3)
  • Хуберт Хуркач – Чжан Чжичжэнь – 2:0 (6:3, 6:4)

United Cup 2024. Расписание и результаты матчей

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Источник Sport.ua
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