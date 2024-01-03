Доминатор Свентек. Стал известен первый полуфиналист United Cup 2024

Сборная Польши по теннису стала первой командой-полуфиналисткой турнира United Cup 2024.

В четвертьфинале «бело-красные» обыграли Китай, выиграв обе одиночные встречи.

Вначале Хуберт Хуркач (АТР 9) в двух сетах обыграл Чжана Чжичжэня (АТР 58) за 1 час и 23 минуты.

В женском поединке первая ракетка мира Ига Свентек разгромила Чжэн Циньвень (WTA 14) в двух партиях за 1 час и 35 минут.

Отметим, что Ига выиграла все поединки на турнира: 3 одиночных матча и 2 парных в тандеме с Хуркачем.

В парном матче (микст) сыграют Катажина Питер / Ян Зелински и Ю Сяоди / Сунь Фацзин, однако эта встреча никак не повлияет на результат матчевого противостояния.

United Cup 2024. Четвертьфинал. Хард

Польша – Китай – 2:0

Ига Свентек – Чжэн Циньвень – 2:0 (6:2, 6:3)

Ига Свентек – Чжэн Циньвень – 2:0 (6:2, 6:3) Хуберт Хуркач – Чжан Чжичжэнь – 2:0 (6:3, 6:4)

United Cup 2024. Расписание и результаты матчей