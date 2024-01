Доминатор Свентек. Стал известен первый полуфиналист United Cup 2024

Сборная Польши по теннису стала первой командой-полуфиналисткой турнира United Cup 2024.

В четвертьфинале «бело-красные» обыграли Китай, выиграв обе одиночные встречи.

Вначале Хуберт Хуркач (АТР 9) в двух сетах обыграл Чжана Чжичжэня (АТР 58) за 1 час и 23 минуты.

В женском поединке первая ракетка мира Ига Свентек разгромила Чжэн Циньвень (WTA 14) в двух партиях за 1 час и 35 минут.

Отметим, что Ига выиграла все поединки на турнира: 3 одиночных матча и 2 парных в тандеме с Хуркачем.

В парном матче (микст) сыграют Катажина Питер / Ян Зелински и Ю Сяоди / Сунь Фацзин, однако эта встреча никак не повлияет на результат матчевого противостояния.

United Cup 2024. Четвертьфинал. Хард

Польша – Китай – 2:0

HUBIGA is off to Sydney ✈️ @iga_swiatek x @HubertHurkacz #UnitedCup pic.twitter.com/RnEqQgH11g

Signed, sealed, delivered ✅@iga_swiatek sends Team Poland into the #UnitedCup semifinals with a 6-2 6-3 win against Zheng Qinwen. pic.twitter.com/plUIrRJAKY