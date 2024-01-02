Ліверпуль установил новый рекорд АПЛ по показателю xG за один матч
По созданным моментам красные могли забить Ньюкаслу 7 или 8 мячей
Вечером 1 января на Энфилде прошел матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором Ливерпуль переиграл Ньюкасл (4:2).
Во втором тайме зрители в Ливерпуле увидели 6 мячей, причем 4 из них забили хозяева. У красных отличились Мохамед Салах (дубль), Кертис Джонс и Коди Гакпо. У гостей мячи забили Александер Исак и Свен Ботман.
Ліверпуль установил новый рекорд АПЛ по показателю xG за один матч – 7.53. Это означает что по созданным моментам Ливерпуль мог забить 7 или 8 мячей.
Ливерпуль стал единоличным лидером (45 очков), далее идут Астон Вилла (42), Ман Сити (40), Арсенал (40), Тоттенхэм (39).
АПЛ. 20-й тур, 1 января
Ливерпуль – Ньюкасл – 4:2
Голы: Салах, 49, 86 (пен), Джонс, 74, Гакпо, 78 – Исак, 54, Ботман, 81
Незабитый пенальти: Салах, 23
Liverpool had more xG against Newcastle than has ever been recorded in a single game (7.53) 🤯— The Anfield Talk (@TheAnfieldTalk) January 1, 2024
[@skysports]
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