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Англия
02 января 2024, 00:23 | Обновлено 02 января 2024, 00:25
468
0

Ліверпуль установил новый рекорд АПЛ по показателю xG за один матч

По созданным моментам красные могли забить Ньюкаслу 7 или 8 мячей

02 января 2024, 00:23 | Обновлено 02 января 2024, 00:25
468
0
Ліверпуль установил новый рекорд АПЛ по показателю xG за один матч
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 1 января на Энфилде прошел матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором Ливерпуль переиграл Ньюкасл (4:2).

Во втором тайме зрители в Ливерпуле увидели 6 мячей, причем 4 из них забили хозяева. У красных отличились Мохамед Салах (дубль), Кертис Джонс и Коди Гакпо. У гостей мячи забили Александер Исак и Свен Ботман.

Ліверпуль установил новый рекорд АПЛ по показателю xG за один матч – 7.53. Это означает что по созданным моментам Ливерпуль мог забить 7 или 8 мячей.

Ливерпуль стал единоличным лидером (45 очков), далее идут Астон Вилла (42), Ман Сити (40), Арсенал (40), Тоттенхэм (39).

АПЛ. 20-й тур, 1 января

Ливерпуль – Ньюкасл – 4:2

Голы: Салах, 49, 86 (пен), Джонс, 74, Гакпо, 78 – Исак, 54, Ботман, 81

Незабитый пенальти: Салах, 23

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Источник Sport.ua
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