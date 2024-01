Вечером 1 января на Энфилде прошел матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором Ливерпуль переиграл Ньюкасл (4:2).

Во втором тайме зрители в Ливерпуле увидели 6 мячей, причем 4 из них забили хозяева. У красных отличились Мохамед Салах (дубль), Кертис Джонс и Коди Гакпо. У гостей мячи забили Александер Исак и Свен Ботман.

Ліверпуль установил новый рекорд АПЛ по показателю xG за один матч – 7.53. Это означает что по созданным моментам Ливерпуль мог забить 7 или 8 мячей.

Ливерпуль стал единоличным лидером (45 очков), далее идут Астон Вилла (42), Ман Сити (40), Арсенал (40), Тоттенхэм (39).

АПЛ. 20-й тур, 1 января

Ливерпуль – Ньюкасл – 4:2

Голы: Салах, 49, 86 (пен), Джонс, 74, Гакпо, 78 – Исак, 54, Ботман, 81

Незабитый пенальти: Салах, 23

Liverpool had more xG against Newcastle than has ever been recorded in a single game (7.53) 🤯



[@skysports]