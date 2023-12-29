Нужен Довбик? Журналист и друг Роналду назвал главную проблему Арсенала
Пирс Морган явно остался недовольным игрой своего любимого клуба в матче с «Вест Хэмом»
28 декабря состоялся матч 19-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Вест Хэм». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Британский журналист, друг Криштиану Роналду и ярый фанат «канониров» Пирс Морган сделал репост твита Match of the Day, в котором сообщалось о 77 касаний подопечных Микеля Артеты в штрафной «Вест Хэма», а также на протяжении всего матча критиковал свой любимый клуб:
«Арсенал, я говорю это с величайшим уважением... Что, черт возьми, происходит!?!
В тысячный раз говорю: нам нужен нападающий.
Ужасный результат. Ужасное выступление. Никогда не выиграем АПЛ таким образом.
Для всех болельщиков Арсенала, которые все еще обманывают себя. Нам не нужен нападающий…?», – писал в своем Twitter Морган.
Ранее украинский журналист Сергей Тищенко уже писал, что форвард «Жироны» Артем Довбик способен «открыть двери» для Ареты, а Twitter-аккаунт Fichajes-Fútbol сообщал об интересе столичной команды Англии к Довбику.
Arsenal, I say this with the greatest of respect.. WHAT THE **** is going on!?!! 🤬— Piers Morgan (@piersmorgan) December 28, 2023
For the 1000th time, we need a striker.— Piers Morgan (@piersmorgan) December 28, 2023
Dreadful result.— Piers Morgan (@piersmorgan) December 28, 2023
Dreadful performance.
Never going to win the League like that. pic.twitter.com/ImPLLcqeao
For all Arsenal fans still deluding themselves we don’t need a striker…. https://t.co/3Rq1suygHN— Piers Morgan (@piersmorgan) December 28, 2023
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