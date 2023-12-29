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  4. Нужен Довбик? Журналист и друг Роналду назвал главную проблему Арсенала
Англия
29 декабря 2023, 06:41 |
1367
0

Нужен Довбик? Журналист и друг Роналду назвал главную проблему Арсенала

Пирс Морган явно остался недовольным игрой своего любимого клуба в матче с «Вест Хэмом»

29 декабря 2023, 06:41 |
1367
0
Нужен Довбик? Журналист и друг Роналду назвал главную проблему Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Пирс Морган

28 декабря состоялся матч 19-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Вест Хэм». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Британский журналист, друг Криштиану Роналду и ярый фанат «канониров» Пирс Морган сделал репост твита Match of the Day, в котором сообщалось о 77 касаний подопечных Микеля Артеты в штрафной «Вест Хэма», а также на протяжении всего матча критиковал свой любимый клуб:

«Арсенал, я говорю это с величайшим уважением... Что, черт возьми, происходит!?!

В тысячный раз говорю: нам нужен нападающий.

Ужасный результат. Ужасное выступление. Никогда не выиграем АПЛ таким образом.

Для всех болельщиков Арсенала, которые все еще обманывают себя. Нам не нужен нападающий…?», – писал в своем Twitter Морган.

Ранее украинский журналист Сергей Тищенко уже писал, что форвард «Жироны» Артем Довбик способен «открыть двери» для Ареты, а Twitter-аккаунт Fichajes-Fútbol сообщал об интересе столичной команды Англии к Довбику.

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Микель Артета Пирс Морган Артем Довбик Арсенал Лондон Арсенал - Вест Хэм Вест Хэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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