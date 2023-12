Нужен Довбик? Журналист и друг Роналду назвал главную проблему Арсенала

28 декабря состоялся матч 19-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Вест Хэм». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Британский журналист, друг Криштиану Роналду и ярый фанат «канониров» Пирс Морган сделал репост твита Match of the Day, в котором сообщалось о 77 касаний подопечных Микеля Артеты в штрафной «Вест Хэма», а также на протяжении всего матча критиковал свой любимый клуб:

«Арсенал, я говорю это с величайшим уважением... Что, черт возьми, происходит!?!

В тысячный раз говорю: нам нужен нападающий.

Ужасный результат. Ужасное выступление. Никогда не выиграем АПЛ таким образом.

Для всех болельщиков Арсенала, которые все еще обманывают себя. Нам не нужен нападающий…?», – писал в своем Twitter Морган.

Ранее украинский журналист Сергей Тищенко уже писал, что форвард «Жироны» Артем Довбик способен «открыть двери» для Ареты, а Twitter-аккаунт Fichajes-Fútbol сообщал об интересе столичной команды Англии к Довбику.

Arsenal, I say this with the greatest of respect.. WHAT THE **** is going on!?!! 🤬 — Piers Morgan (@piersmorgan) December 28, 2023

For the 1000th time, we need a striker. — Piers Morgan (@piersmorgan) December 28, 2023

Dreadful result.

Dreadful performance.

Never going to win the League like that. pic.twitter.com/ImPLLcqeao — Piers Morgan (@piersmorgan) December 28, 2023