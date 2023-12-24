«Артем откроет возможности Артете». Арсенал попытается подписать Довбика?

В ночь на 23 декабря Twitter-аккаунт Fichajes-Fútbol опубликовал пост, в котором поделился информацией об интересе лондонского «Арсенала» к 26-летнему украинскому форварду испанской «Жироны» Артему Довбику.

«Арсенал хочет подписать Артема Довбика. Намерение состоит в том, чтобы подписать его в это зимнее трансферное окно, но если они не сумеют это сделать, то в конце сезона вернутся снова. Артете нравится нападающий», – говорится в твите.

Однако вряд ли стоит доверять источнику, поскольку это был первый пост в этом Twitter-аккаунте.

Но «Арсеналу» действительно нужен нападающий. Об этом заявлял и ярый фанат «канониров» британский журналист Пирс Морган.

Украинский журналист и блогер Sport.ua Сергей Тищенко поделился мыслями о прогрессе Довбика и предположил, куда Артема будут звать следующим летом:

«Я уверен, что летом Артем Довбик окажется в АПЛ.

Артем фактурный и силовой нападающий. Фактически без травм. Сейчас по таким сходят с ума. Добавьте сюда 11 голов в Ла Лиге. Это все десятки миллионов евро. «Жирона» вряд ли будет рисковать и оставлять игрока на второй-третий сезон, потому что никто не знает, как оно пойдет.

Гвардиола играл в МС без выраженного форварда, с так называемой ложной девяткой. Летом 2022 года отказался от этой идеи и пригласил центрфорварда, силового игрока Эрлинга Холанда. Команда выиграла ЛЧ.

Довбик – очень похож по профайлу игрока с Холандом. Он свое берет благодаря физическому превосходству над соперником и голевому чутью. Главная потребность таких нападающих — это полузащита. Будут ассисты, будут голы. Если на голодном пайке, то соответственно, ничего не будет. В «Днепре-1» у Артема был Пихаленок, а в «Жироне» три игрока пасуют на него. Довбик показывает реализацию.

Я думаю, что очень интересным вариантом для Артема был бы «Арсенал». Артета продолжает линию Гвардиолы времен МС до Холанда и играет без силового нападающего. В атаке два «шпиндика» Нкетиа и Жезус по 175 см. Потенциальный трансфер Довбика откроет перед Артетой очень большие возможности. Середина поля готова создавать для нападающего моменты. Нужно только забивать. Зинченко поможет с адаптацией», – написал Сергей в Facebook.

В текущем сезоне Ла Лиги на счету Довбика 11 голов и 4 ассиста.