Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Артем откроет возможности Артете». Арсенал попытается подписать Довбика?
Англия
24 декабря 2023, 01:30 | Обновлено 24 декабря 2023, 02:09
670
3

«Артем откроет возможности Артете». Арсенал попытается подписать Довбика?

Украинский форвард отлично проводит сезон Ла Лиги 2023/24 в «Жироне»

24 декабря 2023, 01:30 | Обновлено 24 декабря 2023, 02:09
670
3
«Артем откроет возможности Артете». Арсенал попытается подписать Довбика?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В ночь на 23 декабря Twitter-аккаунт Fichajes-Fútbol опубликовал пост, в котором поделился информацией об интересе лондонского «Арсенала» к 26-летнему украинскому форварду испанской «Жироны» Артему Довбику.

«Арсенал хочет подписать Артема Довбика. Намерение состоит в том, чтобы подписать его в это зимнее трансферное окно, но если они не сумеют это сделать, то в конце сезона вернутся снова. Артете нравится нападающий», – говорится в твите.

Однако вряд ли стоит доверять источнику, поскольку это был первый пост в этом Twitter-аккаунте.

Но «Арсеналу» действительно нужен нападающий. Об этом заявлял и ярый фанат «канониров» британский журналист Пирс Морган.

Украинский журналист и блогер Sport.ua Сергей Тищенко поделился мыслями о прогрессе Довбика и предположил, куда Артема будут звать следующим летом:

«Я уверен, что летом Артем Довбик окажется в АПЛ.

Артем фактурный и силовой нападающий. Фактически без травм. Сейчас по таким сходят с ума. Добавьте сюда 11 голов в Ла Лиге. Это все десятки миллионов евро. «Жирона» вряд ли будет рисковать и оставлять игрока на второй-третий сезон, потому что никто не знает, как оно пойдет.

Гвардиола играл в МС без выраженного форварда, с так называемой ложной девяткой. Летом 2022 года отказался от этой идеи и пригласил центрфорварда, силового игрока Эрлинга Холанда. Команда выиграла ЛЧ.

Довбик – очень похож по профайлу игрока с Холандом. Он свое берет благодаря физическому превосходству над соперником и голевому чутью. Главная потребность таких нападающих — это полузащита. Будут ассисты, будут голы. Если на голодном пайке, то соответственно, ничего не будет. В «Днепре-1» у Артема был Пихаленок, а в «Жироне» три игрока пасуют на него. Довбик показывает реализацию.

Я думаю, что очень интересным вариантом для Артема был бы «Арсенал». Артета продолжает линию Гвардиолы времен МС до Холанда и играет без силового нападающего. В атаке два «шпиндика» Нкетиа и Жезус по 175 см. Потенциальный трансфер Довбика откроет перед Артетой очень большие возможности. Середина поля готова создавать для нападающего моменты. Нужно только забивать. Зинченко поможет с адаптацией», – написал Сергей в Facebook.

В текущем сезоне Ла Лиги на счету Довбика 11 голов и 4 ассиста.

По теме:
ВИДЕО. «Он переходит в Арсенал». Уоррен пошутил над Роналду
Единственный в истории украинец в Лацио объяснил, почему покинул клуб
Артета оценил матч с Ливерпулем, в котором Зинченко позволил забить Салаху
Арсенал Лондон Жирона Артем Довбик Микель Артета трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик и Цыганков обрушили коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге в 312 раз
Футбол | 23 декабря 2023, 08:10 5
Довбик и Цыганков обрушили коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге в 312 раз
Довбик и Цыганков обрушили коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге в 312 раз

«Красно-белые» являются вторыми фаворитами на чемпионство в Испании по мнению букмекеров

Йовичевич обыграл Бензема. Аль-Иттихад сенсационно уступил аутсайдеру
Футбол | 23 декабря 2023, 23:59 0
Йовичевич обыграл Бензема. Аль-Иттихад сенсационно уступил аутсайдеру
Йовичевич обыграл Бензема. Аль-Иттихад сенсационно уступил аутсайдеру

23 декабря состоялось 2 матча 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии

Где смотреть онлайн бои Джошуа − Валлин, Уайлдер − Паркер
Бокс | 23.12.2023, 23:55
Где смотреть онлайн бои Джошуа − Валлин, Уайлдер − Паркер
Где смотреть онлайн бои Джошуа − Валлин, Уайлдер − Паркер
ФОТО. 20-летний украинский футболист Динамо женился
Футбол | 23.12.2023, 19:19
ФОТО. 20-летний украинский футболист Динамо женился
ФОТО. 20-летний украинский футболист Динамо женился
Неудачное возвращение Миколенко, хет-трик Соланке помог Борнмуту Забарного
Футбол | 23.12.2023, 19:04
Неудачное возвращение Миколенко, хет-трик Соланке помог Борнмуту Забарного
Неудачное возвращение Миколенко, хет-трик Соланке помог Борнмуту Забарного
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Octopus
Вряд ли они вообще смогут, хоть зимой, хоть летом. Сити не даст осуществиться этой сделке.
Ответить
+1
apepa
Витя заскучает без Артема...
Ответить
0
Octopus
Издание Фичахес уже известно тем, что пишет всякий несбывающийся бред
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
АНЧЕЛОТТИ: Главный конкурент – Жирона? Они показали свой уровень с Бетисом
АНЧЕЛОТТИ: Главный конкурент – Жирона? Они показали свой уровень с Бетисом
22.12.2023, 01:07
Футбол
ФОТО. Кайл Уокер и Фелипе Мело устроили драку после окончания финала КЧМ
ФОТО. Кайл Уокер и Фелипе Мело устроили драку после окончания финала КЧМ
23.12.2023, 00:41 3
Футбол
Манчестер Сити – клубный чемпион мира 2023
Манчестер Сити – клубный чемпион мира 2023
22.12.2023, 21:53 6
Футбол
ФОТО. Уроженка москвы сыграет на Australian Open в цветах украинского флага
ФОТО. Уроженка москвы сыграет на Australian Open в цветах украинского флага
22.12.2023, 07:40 12
Теннис
Как Армения и Грузия не попали на ЧМ из-за натурализованных бразильцев
Как Армения и Грузия не попали на ЧМ из-за натурализованных бразильцев
22.12.2023, 03:35 2
Футзал
Источник: футболистам команды УПЛ пришли повестки
Источник: футболистам команды УПЛ пришли повестки
22.12.2023, 19:15 9
Футбол
Суперкомпьютер назвал фаворита Ла Лиги после 18 туров. Каковы шансы Жироны?
Суперкомпьютер назвал фаворита Ла Лиги после 18 туров. Каковы шансы Жироны?
22.12.2023, 18:04 2
Футбол
Месси курит в сторонке. Игрок Манчестер Сити завоевал 14-й титул в 23 года
Месси курит в сторонке. Игрок Манчестер Сити завоевал 14-й титул в 23 года
22.12.2023, 23:11 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем