ВИДЕО. Довбик и Цыганков передали автомобиль воинам 95-й ОДШБ
Широкий жест украинских футболистов, которые феерят в «Жироне»
Футболисты национальной сборной Украины и испанского клуба «Жирона» Артем Довбик и Виктор Цыганков продолжают помогать украинским защитникам в войне с страной 404 – россией.
Артем и Виктор передали автомобиль воинам 95-й ОДШБ.
«От командования 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады хотим поблагодарить Артема Довбика и Виктора Цыганкова за передачу этого автомобиля, который будет эффективнее помогать выполнять задачи нашей бригады», – заявили украинские военные в видеообращении.
В текущем сезоне Ла Лиги на счету Довбика 11 голов и 4 ассиста. У Цыганкова 3 забитых мяча и 3 голевые передачи.
Отметим, что забитый мяч Довбика с передачи Цыганкова претендует на звание лучшего командного гола чемпионата Испании в декабре
ВИДЕО. Довбик и Цыганков передали автомобиль воинам 95-й ОДШБ
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надо искать много дешевого секонда. На подобие как готовится решение о передаче Украине списаных на утилизацию в Лондоне авто. На передовой там все равно жизнь транспортных средств не долгая.