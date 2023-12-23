Футболисты национальной сборной Украины и испанского клуба «Жирона» Артем Довбик и Виктор Цыганков продолжают помогать украинским защитникам в войне с страной 404 – россией.

Артем и Виктор передали автомобиль воинам 95-й ОДШБ.

«От командования 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады хотим поблагодарить Артема Довбика и Виктора Цыганкова за передачу этого автомобиля, который будет эффективнее помогать выполнять задачи нашей бригады», – заявили украинские военные в видеообращении.

В текущем сезоне Ла Лиги на счету Довбика 11 голов и 4 ассиста. У Цыганкова 3 забитых мяча и 3 голевые передачи.

Отметим, что забитый мяч Довбика с передачи Цыганкова претендует на звание лучшего командного гола чемпионата Испании в декабре

ВИДЕО. Довбик и Цыганков передали автомобиль воинам 95-й ОДШБ