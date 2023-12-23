Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Испания
23 декабря 2023, 20:55 | Обновлено 23 декабря 2023, 21:42
3290
3

ВИДЕО. Довбик и Цыганков передали автомобиль воинам 95-й ОДШБ

Широкий жест украинских футболистов, которые феерят в «Жироне»

23 декабря 2023, 20:55 | Обновлено 23 декабря 2023, 21:42
3290
3
ВИДЕО. Довбик и Цыганков передали автомобиль воинам 95-й ОДШБ
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и Виктор Цыганков

Футболисты национальной сборной Украины и испанского клуба «Жирона» Артем Довбик и Виктор Цыганков продолжают помогать украинским защитникам в войне с страной 404 – россией.

Артем и Виктор передали автомобиль воинам 95-й ОДШБ.

«От командования 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады хотим поблагодарить Артема Довбика и Виктора Цыганкова за передачу этого автомобиля, который будет эффективнее помогать выполнять задачи нашей бригады», – заявили украинские военные в видеообращении.

В текущем сезоне Ла Лиги на счету Довбика 11 голов и 4 ассиста. У Цыганкова 3 забитых мяча и 3 голевые передачи.

Отметим, что забитый мяч Довбика с передачи Цыганкова претендует на звание лучшего командного гола чемпионата Испании в декабре

ВИДЕО. Довбик и Цыганков передали автомобиль воинам 95-й ОДШБ

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видео российско-украинская война Виктор Цыганков Артем Довбик автомобиль
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Gargantua
это они что, на двух какой то дорогой джип купили?
надо искать много дешевого секонда. На подобие как готовится решение о передаче Украине списаных на утилизацию в Лондоне авто. На передовой там все равно жизнь транспортных средств не долгая.
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