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  4. ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге претендует на звание лучшего в декабре
Испания
22 декабря 2023, 19:31 |
825
0

ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге претендует на звание лучшего в декабре

Артем Довбик и Виктор Цыганков могут получить награду за гол в ворота «Барселоны»

22 декабря 2023, 19:31 |
825
0
ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге претендует на звание лучшего в декабре
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и Виктор Цыганков

Забитый мяч украинского нападающего Артема Довбика с передачи другого украинца Виктора Цыганкова претендует на звание лучшего командного гола чемпионата Испании в декабре.

Также на награду претендуют комбинация Рафиньи и Жоау Феликсу в поединке против мадридского «Атлетико» и гол-цукерка Нико Уильямса с передачи Иньиго Лекуэ в матче против того же «Атлетико».

Напомним, в поединке против «Барселоны» на 12-й минуте Цыганков и Довбик убежали в контратаку, после чего Виктор отдал великолепный поперечный пас на Артема, который уверенно реализовал стопроцентный момент.

Ранее Артема Довбика номинировали на звание лучшего игрока месяца в Ла Лиге.

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Источник LaLiga
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