ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге претендует на звание лучшего в декабре
Артем Довбик и Виктор Цыганков могут получить награду за гол в ворота «Барселоны»
Забитый мяч украинского нападающего Артема Довбика с передачи другого украинца Виктора Цыганкова претендует на звание лучшего командного гола чемпионата Испании в декабре.
Также на награду претендуют комбинация Рафиньи и Жоау Феликсу в поединке против мадридского «Атлетико» и гол-цукерка Нико Уильямса с передачи Иньиго Лекуэ в матче против того же «Атлетико».
Напомним, в поединке против «Барселоны» на 12-й минуте Цыганков и Довбик убежали в контратаку, после чего Виктор отдал великолепный поперечный пас на Артема, который уверенно реализовал стопроцентный момент.
Ранее Артема Довбика номинировали на звание лучшего игрока месяца в Ла Лиге.
¡Vota a la 𝐉𝐔𝐆𝐀𝐃𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐄𝐒 de diciembre en #LALIGAEASPORTS! 👇— LALIGA (@LaLiga) December 22, 2023
⚡ Raphinha y @joaofelix70.
🤩 Artem Dovbyk y Tsygankov.
💥 @willliamsssnico y Lekue.#LALIGAPLAYOFTHEMONTH#PREMIOSLALIGA | @VisitSaudi
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