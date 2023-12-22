ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге претендует на звание лучшего в декабре

Забитый мяч украинского нападающего Артема Довбика с передачи другого украинца Виктора Цыганкова претендует на звание лучшего командного гола чемпионата Испании в декабре.

Также на награду претендуют комбинация Рафиньи и Жоау Феликсу в поединке против мадридского «Атлетико» и гол-цукерка Нико Уильямса с передачи Иньиго Лекуэ в матче против того же «Атлетико».

Напомним, в поединке против «Барселоны» на 12-й минуте Цыганков и Довбик убежали в контратаку, после чего Виктор отдал великолепный поперечный пас на Артема, который уверенно реализовал стопроцентный момент.

Ранее Артема Довбика номинировали на звание лучшего игрока месяца в Ла Лиге.