ВИДЕО. Чемпион мира из Аргентины забил самый быстрый гол в истории КЧМ
Хулиан Альварес вывел «Манчестер Сити» вперед в игре с «Флуминенсе»
22 декабря проходит финальный матч клубного чемпионата мира 2023 между командами «Манчестер Сити» (Англия) и «Флуминенсе» (Бразилия).
Счет в поединке на 40-й секунде открыл аргентинский форвард «горожан» Хулиан Альварес.
❗️ ВИДЕО. Чемпион мира из Аргентины забил самый быстрый гол в истории КЧМ
(видео гола Альвареса и обзор матча появится на сайте позже...)
Этот забитый мяч стал самым быстрым в истории финальных встреч клубного чемпионата мира.
Интересно, что год назад Хулиан стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на мундиале в Катаре.
На 27-й минуте Нино оформил автогол и позволил подопечным Жузепа Гвардиолы увеличить преимущество до 2 мячей.
После первого тайма счет 2:0 в пользу английского клуба.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка «Манчестер Сити» – «Флуминенсе».
The fastest goal in #ClubWC Final history. pic.twitter.com/QqbPqhzSH6— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 22, 2023
HALF-TIME | We lead at the break! 👊— Manchester City (@ManCity) December 22, 2023
2-0 🔴 #ManCity | #ClubWC pic.twitter.com/oxWgfIVQOQ
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