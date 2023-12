22 декабря проходит финальный матч клубного чемпионата мира 2023 между командами «Манчестер Сити» (Англия) и «Флуминенсе» (Бразилия).

Счет в поединке на 40-й секунде открыл аргентинский форвард «горожан» Хулиан Альварес.

❗️ ВИДЕО. Чемпион мира из Аргентины забил самый быстрый гол в истории КЧМ

Этот забитый мяч стал самым быстрым в истории финальных встреч клубного чемпионата мира.

Интересно, что год назад Хулиан стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на мундиале в Катаре.

На 27-й минуте Нино оформил автогол и позволил подопечным Жузепа Гвардиолы увеличить преимущество до 2 мячей.

После первого тайма счет 2:0 в пользу английского клуба.

