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Клубный чемпионат мира
22 декабря 2023, 20:55 | Обновлено 22 декабря 2023, 21:26
1098
0

ВИДЕО. Чемпион мира из Аргентины забил самый быстрый гол в истории КЧМ

Хулиан Альварес вывел «Манчестер Сити» вперед в игре с «Флуминенсе»

22 декабря 2023, 20:55 | Обновлено 22 декабря 2023, 21:26
1098
0
ВИДЕО. Чемпион мира из Аргентины забил самый быстрый гол в истории КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

22 декабря проходит финальный матч клубного чемпионата мира 2023 между командами «Манчестер Сити» (Англия) и «Флуминенсе» (Бразилия).

Счет в поединке на 40-й секунде открыл аргентинский форвард «горожан» Хулиан Альварес.

❗️ ВИДЕО. Чемпион мира из Аргентины забил самый быстрый гол в истории КЧМ

(видео гола Альвареса и обзор матча появится на сайте позже...)

Этот забитый мяч стал самым быстрым в истории финальных встреч клубного чемпионата мира.

Интересно, что год назад Хулиан стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на мундиале в Катаре.

На 27-й минуте Нино оформил автогол и позволил подопечным Жузепа Гвардиолы увеличить преимущество до 2 мячей.

После первого тайма счет 2:0 в пользу английского клуба.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка «Манчестер Сити» – «Флуминенсе».

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Источник Sport.ua
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