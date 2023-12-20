Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Украинская сила». Жирона сравнила статистику Довбика и Цыганкова
Испания
20 декабря 2023, 13:34 | Обновлено 20 декабря 2023, 13:42
983
2

«Украинская сила». Жирона сравнила статистику Довбика и Цыганкова

Каталонский клуб в восторге от украинского дуэта

20 декабря 2023, 13:34 | Обновлено 20 декабря 2023, 13:42
983
2
«Украинская сила». Жирона сравнила статистику Довбика и Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и Виктор Цыганков

Каталонская «Жирона» в официальном аккаунте в сети Twitter сравнила статистику Артема Довбика и Виктора Цыганкова в этом сезоне чемпионата Испании, подписав публикацию: «Украинская сила».

На счету 26-летнего центрального нападающего 10 забитых мячей и 5 голевых передач в 16 поединках Ла Лиги. Благодаря дублю в ворота «Алавеса» Артем Довбик попал в уникальный топ голеадоров Ла Лиги в ХХІ веке.

Виктор Цыганков, ровесник Артема, провел 14 матчей в этом розыгрыше чемпионата Испании, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Ранее сообщалось, что зимой его готов приобрести «Тоттенхэм».

По теме:
Тренер Хетафе похвалил арендованного у МЮ игрока, фанаты кричали ему «Умри»
Кепа или Лунин? Анчелотти назвал стартового голкипера на следующую игру
«На уровне с Холандом и Кейном». Испанское СМИ в восторге от Артема Довбика
Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик статистика
Источник ФК Жирона
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Мы не будем играть в уродливой форме!» Реакция фанов Марселя на жребий ЛЕ
Футбол | 19 декабря 2023, 19:52 18
«Мы не будем играть в уродливой форме!» Реакция фанов Марселя на жребий ЛЕ
«Мы не будем играть в уродливой форме!» Реакция фанов Марселя на жребий ЛЕ

«Провансальцы» сыграют против «Шахтера» в 1/16 финала еврокубка

«Слезы нефтяной компании... Спасибо, Миша!» Фаны Челси оценили игру Мудрика
Футбол | 20 декабря 2023, 07:05 3
«Слезы нефтяной компании... Спасибо, Миша!» Фаны Челси оценили игру Мудрика
«Слезы нефтяной компании... Спасибо, Миша!» Фаны Челси оценили игру Мудрика

Лондонцы выбили «Ньюкасл» в Кубке английской лиги и вышли в 1/2 финала

Тренер Алавеса сделал неоднозначный комплимент Жироне после поражения
Футбол | 19.12.2023, 14:06
Тренер Алавеса сделал неоднозначный комплимент Жироне после поражения
Тренер Алавеса сделал неоднозначный комплимент Жироне после поражения
«Мог бы играть на уровне Довбика и Цыганкова». Скаут оценил игру Судакова
Футбол | 20.12.2023, 10:06
«Мог бы играть на уровне Довбика и Цыганкова». Скаут оценил игру Судакова
«Мог бы играть на уровне Довбика и Цыганкова». Скаут оценил игру Судакова
Из-за Шахтера. Почему Барселона внезапно едет в США на товарищеский матч
Футбол | 20.12.2023, 12:20
Из-за Шахтера. Почему Барселона внезапно едет в США на товарищеский матч
Из-за Шахтера. Почему Барселона внезапно едет в США на товарищеский матч
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Buba Dnipro
13 мячей из 40. Это 30 процентов. Неплохо.
Ответить
+1
andre_lui
Начебто у ла лізі у Довбика 4 асисти, а вони пишуть, що 5?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лучшее выступление кипера, которое я видел. Фаны Бенфики – про игру Трубина
Лучшее выступление кипера, которое я видел. Фаны Бенфики – про игру Трубина
18.12.2023, 08:20 12
Футбол
Сергей Ребров рассказал, стоит ли Довбику и Цыганкову зимой покидать Жирону
Сергей Ребров рассказал, стоит ли Довбику и Цыганкову зимой покидать Жирону
18.12.2023, 18:20 3
Футбол
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
18.12.2023, 11:09
Другие виды
Дубль и MVP матча от Довбика. Жирона разобралась с Алавесом
Дубль и MVP матча от Довбика. Жирона разобралась с Алавесом
18.12.2023, 23:57 39
Футбол
Определен соперник для Шахтера. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
Определен соперник для Шахтера. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
18.12.2023, 14:20 125
Футбол
ВИДЕО. «Невероятный Довбик». Ла Лига опубликовала празднование украинца
ВИДЕО. «Невероятный Довбик». Ла Лига опубликовала празднование украинца
18.12.2023, 22:56 1
Футбол
ВИДЕО. Мудрик забил Ньюкаслу на последних минутах и ​​сравнял счет в матче
ВИДЕО. Мудрик забил Ньюкаслу на последних минутах и ​​сравнял счет в матче
20.12.2023, 00:01 16
Футбол
«Важнее, чем качество ударов». Мичел оценил значимость Довбика для Жироны
«Важнее, чем качество ударов». Мичел оценил значимость Довбика для Жироны
19.12.2023, 06:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем