«Украинская сила». Жирона сравнила статистику Довбика и Цыганкова
Каталонский клуб в восторге от украинского дуэта
Каталонская «Жирона» в официальном аккаунте в сети Twitter сравнила статистику Артема Довбика и Виктора Цыганкова в этом сезоне чемпионата Испании, подписав публикацию: «Украинская сила».
На счету 26-летнего центрального нападающего 10 забитых мячей и 5 голевых передач в 16 поединках Ла Лиги. Благодаря дублю в ворота «Алавеса» Артем Довбик попал в уникальный топ голеадоров Ла Лиги в ХХІ веке.
Виктор Цыганков, ровесник Артема, провел 14 матчей в этом розыгрыше чемпионата Испании, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Ранее сообщалось, что зимой его готов приобрести «Тоттенхэм».
𝗨𝗸𝗿𝗮𝗶𝗻𝗶𝗮𝗻 𝗣𝗼𝘄𝗲𝗿. 💪🇺🇦— Girona FC (@GironaFC_Engl) December 20, 2023
A fantastic start to the season for Dovbyk and Tsygankov in @LaLiga.
Own their cards on @Sorare: https://t.co/l8flPFzeVV pic.twitter.com/e15es1Znnv
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Провансальцы» сыграют против «Шахтера» в 1/16 финала еврокубка
Лондонцы выбили «Ньюкасл» в Кубке английской лиги и вышли в 1/2 финала