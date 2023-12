«Украинская сила». Жирона сравнила статистику Довбика и Цыганкова

Каталонская «Жирона» в официальном аккаунте в сети Twitter сравнила статистику Артема Довбика и Виктора Цыганкова в этом сезоне чемпионата Испании, подписав публикацию: «Украинская сила».

На счету 26-летнего центрального нападающего 10 забитых мячей и 5 голевых передач в 16 поединках Ла Лиги. Благодаря дублю в ворота «Алавеса» Артем Довбик попал в уникальный топ голеадоров Ла Лиги в ХХІ веке.

Виктор Цыганков, ровесник Артема, провел 14 матчей в этом розыгрыше чемпионата Испании, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Ранее сообщалось, что зимой его готов приобрести «Тоттенхэм».

𝗨𝗸𝗿𝗮𝗶𝗻𝗶𝗮𝗻 𝗣𝗼𝘄𝗲𝗿. 💪🇺🇦



A fantastic start to the season for Dovbyk and Tsygankov in @LaLiga.



