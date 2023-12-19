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Испания
19 декабря 2023, 12:05 | Обновлено 19 декабря 2023, 12:12
2440
0

Довбик попал в тройку лучших нападающих Европы по интересному показателю

Украинский нападающий «Жироны» много забивает головой

19 декабря 2023, 12:05 | Обновлено 19 декабря 2023, 12:12
2440
0
Довбик попал в тройку лучших нападающих Европы по интересному показателю
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий каталонской «Жироны» Артем Довбик вошел в тройку лучших форвардов топ-5 европейских лиг по количеству голов, забитых головой. Об этом сообщает статистический ресурс Opta.

По данным портала, в этом сезоне чемпионата Испании 26-летний экс-игрок «Днепра-1» отметился 4 забитыми мячами со «второго этажа». Столько же у нападающего берлинского «Униона» Кевина Беренса. Интересно, что немец в этом сезоне Бундеслиги имеет всего 4 гола – все головой.

Лучшим же является только английский форвард Гарри Кейн. В составе мюнхенской «Баварии» легенда «Тоттенхэма» имеет уже 5 голов головой.

Ранее сообщалось, что благодаря дублю в ворота «Алавеса» Артем Довбик попал в уникальный топ голеадоров Ла Лиги в ХХІ веке.

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Артем Довбик Гарри Кейн Бавария Унион Берлин Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига чемпионат Германии по футболу Бундеслига статистика
Источник Opta
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