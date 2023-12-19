Довбик попал в тройку лучших нападающих Европы по интересному показателю
Украинский нападающий «Жироны» много забивает головой
Украинский нападающий каталонской «Жироны» Артем Довбик вошел в тройку лучших форвардов топ-5 европейских лиг по количеству голов, забитых головой. Об этом сообщает статистический ресурс Opta.
По данным портала, в этом сезоне чемпионата Испании 26-летний экс-игрок «Днепра-1» отметился 4 забитыми мячами со «второго этажа». Столько же у нападающего берлинского «Униона» Кевина Беренса. Интересно, что немец в этом сезоне Бундеслиги имеет всего 4 гола – все головой.
Лучшим же является только английский форвард Гарри Кейн. В составе мюнхенской «Баварии» легенда «Тоттенхэма» имеет уже 5 голов головой.
Ранее сообщалось, что благодаря дублю в ворота «Алавеса» Артем Довбик попал в уникальный топ голеадоров Ла Лиги в ХХІ веке.
4 - Players to score the most headed goals in Europe's top five leagues this season:— OptaJose (@OptaJose) December 18, 2023
🏴 Harry Kane - 5
🇺🇦 ARTEM DÓVBYK - 4
🇩🇪 Kevin Behrens - 4
Hunter. pic.twitter.com/ynnUJP3fYV
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