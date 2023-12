Полузащитник Ман Юнайтед договорился о переходе в клуб Бундеслиги

Нидерландский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек в зимнее трансферное окно присоединится к франкфуртскому «Айнтрахту», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Переход состоится на правах аренды до лета 2024 года. Клуб Бундеслиги заплатит неназванную сумму за аренду 26-летнего ш

игрока и будет иметь право выкупа за 15 миллионов евро (с учетом бонусов).

В этом сезоне на счету Донни ван де Бека всего 2 игровые минуты в Английской Премьер-лиге. Ранее сообщалось, что полузащитником интересуется «Жирона».

🚨🔴 EXCLUSIVE: Donny van de Beek to Eintracht Frankfurt, here we go! Verbal agreement now in place.



🇳🇱 Exclusive details: loan until June — buy option included for €15m potential package, add ons included. It’s NOT mandatory.



Eintracht will also pay #MUFC a loan fee. pic.twitter.com/xniA1NMFRK