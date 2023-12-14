Названы претенденты на звание лучшего гола 6-го тура Лиги чемпионов
В общей сложности в 16 матчах было забито 49 мячей
УЕФА определил четверых претендентов на звание лучшего гола 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
В организации выделили точные удары Артура Кабрала («Зальцбург» – «Бенфика»), Жоэлинтона («Ньюкасл» – «Милан»), Оскара Бобба («Црвена Звезда» – «Манчестер Сити») и Самуэля Лино («Атлетико» – «Лацио»).
Отметим, что в целом в 16 матчах заключительного тура группового этапа было забито 49 мячей, что в среднем чуть больше трех за игру, и лишь один поединок («Интер» – «Реал Сосьедад») завершился «сухой» ничьей.
🏠 Joelinton blasts home— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2023
🌪 Arthur Cabral on the spin
⚡️ Oscar Bobb bobs in and out
📐 Samuel Lino finds the top corner
Best goal here? #UCLGOTW || @Heineken
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