Названы претенденты на звание лучшего гола 6-го тура Лиги чемпионов

УЕФА определил четверых претендентов на звание лучшего гола 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

В организации выделили точные удары Артура Кабрала («Зальцбург» – «Бенфика»), Жоэлинтона («Ньюкасл» – «Милан»), Оскара Бобба («Црвена Звезда» – «Манчестер Сити») и Самуэля Лино («Атлетико» – «Лацио»).

Отметим, что в целом в 16 матчах заключительного тура группового этапа было забито 49 мячей, что в среднем чуть больше трех за игру, и лишь один поединок («Интер» – «Реал Сосьедад») завершился «сухой» ничьей.

🏠 Joelinton blasts home

🌪 Arthur Cabral on the spin

⚡️ Oscar Bobb bobs in and out

📐 Samuel Lino finds the top corner



Best goal here? #UCLGOTW || @Heineken