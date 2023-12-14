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Лига чемпионов
14 декабря 2023, 16:08 |
206
0

Названы претенденты на звание лучшего гола 6-го тура Лиги чемпионов

В общей сложности в 16 матчах было забито 49 мячей

14 декабря 2023, 16:08 |
206
0
Названы претенденты на звание лучшего гола 6-го тура Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА определил четверых претендентов на звание лучшего гола 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

В организации выделили точные удары Артура Кабрала («Зальцбург» – «Бенфика»), Жоэлинтона («Ньюкасл» – «Милан»), Оскара Бобба («Црвена Звезда» – «Манчестер Сити») и Самуэля Лино («Атлетико» – «Лацио»).

Отметим, что в целом в 16 матчах заключительного тура группового этапа было забито 49 мячей, что в среднем чуть больше трех за игру, и лишь один поединок («Интер» – «Реал Сосьедад») завершился «сухой» ничьей.

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Источник УЕФА
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