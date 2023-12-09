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  4. Миколенко или Мудрик? Легенда Арсенала сделала прогноз на Эвертон – Челси
Англия
09 декабря 2023, 00:35 |
114
0

Миколенко или Мудрик? Легенда Арсенала сделала прогноз на Эвертон – Челси

Пол Мерсон не верит в команду Маурисио Почеттино

09 декабря 2023, 00:35 |
114
0
Миколенко или Мудрик? Легенда Арсенала сделала прогноз на Эвертон – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Пол Мерсон

55-летний английский футбольный эксперт Пол Мерсон сделал прогноз на матч 16-го тура АПЛ между командами «Эвертон» и «Челси»:

«Я буду в шоке, если «Челси» обыграет «Эвертон». Да, «ириски» создают не так много моментов и испытывают определенные проблемы с реализацией, но они должны легко оформить победу над «Челси» со счетом 3:1».

Мерсон является воспитанником лондонского «Арсенала» и выступал за «канониров» с 1985 по 1997 год, сыграв 289 матчей на позиции полузащитника, забив 78 голов в АПЛ.

Матч «Эвертона» с Виталием Миколенко и «Челси» с Михаилом Мудриком состоится 10 декабря в 16:00 по Киеву. Поединок пройдет на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

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Источник Sport.ua
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