Миколенко или Мудрик? Легенда Арсенала сделала прогноз на Эвертон – Челси
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55-летний английский футбольный эксперт Пол Мерсон сделал прогноз на матч 16-го тура АПЛ между командами «Эвертон» и «Челси»:
«Я буду в шоке, если «Челси» обыграет «Эвертон». Да, «ириски» создают не так много моментов и испытывают определенные проблемы с реализацией, но они должны легко оформить победу над «Челси» со счетом 3:1».
Мерсон является воспитанником лондонского «Арсенала» и выступал за «канониров» с 1985 по 1997 год, сыграв 289 матчей на позиции полузащитника, забив 78 голов в АПЛ.
Матч «Эвертона» с Виталием Миколенко и «Челси» с Михаилом Мудриком состоится 10 декабря в 16:00 по Киеву. Поединок пройдет на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.
Paul Merson: “I’d be shocked if #Chelsea won this game. Everton are creating enough chances, but they haven’t put many of them away. However, I think they’ll do enough to secure a comfortable win this weekend, 3-1.”— Chels HQ (@Chels_HQ) December 8, 2023
(@Sportskeeda)
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