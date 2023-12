Миколенко или Мудрик? Легенда Арсенала сделала прогноз на Эвертон – Челси

55-летний английский футбольный эксперт Пол Мерсон сделал прогноз на матч 16-го тура АПЛ между командами «Эвертон» и «Челси»:

«Я буду в шоке, если «Челси» обыграет «Эвертон». Да, «ириски» создают не так много моментов и испытывают определенные проблемы с реализацией, но они должны легко оформить победу над «Челси» со счетом 3:1».

Мерсон является воспитанником лондонского «Арсенала» и выступал за «канониров» с 1985 по 1997 год, сыграв 289 матчей на позиции полузащитника, забив 78 голов в АПЛ.

Матч «Эвертона» с Виталием Миколенко и «Челси» с Михаилом Мудриком состоится 10 декабря в 16:00 по Киеву. Поединок пройдет на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

Paul Merson: “I’d be shocked if #Chelsea won this game. Everton are creating enough chances, but they haven’t put many of them away. However, I think they’ll do enough to secure a comfortable win this weekend, 3-1.”



(@Sportskeeda)