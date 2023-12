Астон Вилла выиграла 14-й домашний матч подряд и обошла Ман Сити в АПЛ

6 декабря состоялся матч 15-го тура АПЛ между командами «Астон Вилла» и «Манчестер Сити». Игра завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол на 74-й минуте забил Леон Бэйли.

Для подопечных Унаи Эмери это 14-я домашняя победа в АПЛ подряд. В конце сезона 2022/23 «вилланы» выиграли у «Кристал Пэлас», «Борнмута», «Ноттингем Форест», «Ньюкасла», «Фулхэма», «Брайтона». В текущей кампании «Астон Вилла» дома обыграла «Эвертон», «Кристал Пэлас», «Брайтон», «Вест Хэм», «Лутон Таун», «Фулхэм» и теперь и «Манчестер Сити».

9 декабря «бордово-голубые» на своем поле сыграют против лидера чемпионата Англии «Арсенала» в 16-м туре.

Благодаря победе над «горожанами» Унаи Эмери и компания обошли подопечных Жузепа Гвардиолы в таблице чемпионата и ворвались в топ-3.

Таблица АПЛ 2023/24

This Premier League top four situation is heating up nicely 😏 pic.twitter.com/Iz7fdp1cDH