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Англия
07 декабря 2023, 03:39 | Обновлено 07 декабря 2023, 03:51
139
0

Астон Вилла выиграла 14-й домашний матч подряд и обошла Ман Сити в АПЛ

Подопечные Унаи Эмери обыграли «горожан» со счетом 1:0

07 декабря 2023, 03:39 | Обновлено 07 декабря 2023, 03:51
139
0
Астон Вилла выиграла 14-й домашний матч подряд и обошла Ман Сити в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

6 декабря состоялся матч 15-го тура АПЛ между командами «Астон Вилла» и «Манчестер Сити». Игра завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол на 74-й минуте забил Леон Бэйли.

Для подопечных Унаи Эмери это 14-я домашняя победа в АПЛ подряд. В конце сезона 2022/23 «вилланы» выиграли у «Кристал Пэлас», «Борнмута», «Ноттингем Форест», «Ньюкасла», «Фулхэма», «Брайтона». В текущей кампании «Астон Вилла» дома обыграла «Эвертон», «Кристал Пэлас», «Брайтон», «Вест Хэм», «Лутон Таун», «Фулхэм» и теперь и «Манчестер Сити».

9 декабря «бордово-голубые» на своем поле сыграют против лидера чемпионата Англии «Арсенала» в 16-м туре.

Благодаря победе над «горожанами» Унаи Эмери и компания обошли подопечных Жузепа Гвардиолы в таблице чемпионата и ворвались в топ-3.

Таблица АПЛ 2023/24

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Астон Вилла Манчестер Сити Астон Вилла - Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Унаи Эмери
Источник Sport.ua
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