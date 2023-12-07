Их не остановить дома. Астон Вилла обыграла Манчестер Сити и вошла в топ-3

«Астон Вилла» в матче чемпионата Англии обыграла «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Команда Унаи Эмери остается в невероятной форме на своем поле. Последний раз бирмингемцы в АПЛ проигрывали дома в феврале этого года.

Единственный гол забил Бейли с передачи Тилеманса.

«Вилла» выиграла 14-й кряду матча АПЛ на своем поле, а Эмери впервые в карьере обыграл Гвардиолу.

«Манчестер Сити» после этого поражения с 30 очками занимает 4-е место, их соперник с 32 пунктами поднимается на третью позицию. Далее команда Эмери ждет приезд «Арсенала».

Чемпионат Англии. 15-й тур

Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0

Гол: Бейли, 74

Астон Вилла: Мартинес, Конса, Карлос, Торрес, Динь (Морено, 90), Тилеманс (Рэмзи, 85), Камара, Луис, Макгинн, Бейли (Диаби, 85), Уоткинс (Дуран, 90)

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Диаш, Гвардиол, Аканджи, Стоунз, Льюис (Ковачич, 68), Бернарду, Фоден (Бобб, 73), Альварес (Нунес, 68), Холанд