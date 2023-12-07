Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Их не остановить дома. Астон Вилла обыграла Манчестер Сити и вошла в топ-3
Чемпионат Англии
Астон Вилла
06.12.2023 22:15 – FT 1 : 0
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
07 декабря 2023, 00:11 | Обновлено 07 декабря 2023, 01:01
1198
9

Их не остановить дома. Астон Вилла обыграла Манчестер Сити и вошла в топ-3

Команда Эмери невероятно играет на своем поле

07 декабря 2023, 00:11 | Обновлено 07 декабря 2023, 01:01
1198
9
Их не остановить дома. Астон Вилла обыграла Манчестер Сити и вошла в топ-3
Getty Images/Global Images Ukraine

«Астон Вилла» в матче чемпионата Англии обыграла «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Команда Унаи Эмери остается в невероятной форме на своем поле. Последний раз бирмингемцы в АПЛ проигрывали дома в феврале этого года.

Единственный гол забил Бейли с передачи Тилеманса.

«Вилла» выиграла 14-й кряду матча АПЛ на своем поле, а Эмери впервые в карьере обыграл Гвардиолу.

«Манчестер Сити» после этого поражения с 30 очками занимает 4-е место, их соперник с 32 пунктами поднимается на третью позицию. Далее команда Эмери ждет приезд «Арсенала».

Чемпионат Англии. 15-й тур

Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0
Гол: Бейли, 74

Астон Вилла: Мартинес, Конса, Карлос, Торрес, Динь (Морено, 90), Тилеманс (Рэмзи, 85), Камара, Луис, Макгинн, Бейли (Диаби, 85), Уоткинс (Дуран, 90)

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Диаш, Гвардиол, Аканджи, Стоунз, Льюис (Ковачич, 68), Бернарду, Фоден (Бобб, 73), Альварес (Нунес, 68), Холанд

По теме:
Манчестер Юнайтед – Челси – 2:1. Ассист Мудрика. Видео голов и обзор матча
Дубль Мактоминея, штанга и ассист Мудрика. Ман Юнайтед переиграл дома Челси
ВИДЕО. Мактоминей оформил дубль и снова вывел МЮ вперед в игре с Челси
Астон Вилла Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Астон Вилла - Манчестер Сити Леон Бэйли Юри Тилеманс
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сербия – Украина – 0:1. Важная победа в Лиге наций. Видео гола и обзор
Футбол | 06 декабря 2023, 05:41 2
Сербия – Украина – 0:1. Важная победа в Лиге наций. Видео гола и обзор
Сербия – Украина – 0:1. Важная победа в Лиге наций. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча последнего 6-го тура женской Лиги наций

Кто получил 8.9 и 4.1? Названа оценка Зинченко за суперматч Арсенала в АПЛ
Футбол | 06 декабря 2023, 01:31 2
Кто получил 8.9 и 4.1? Названа оценка Зинченко за суперматч Арсенала в АПЛ
Кто получил 8.9 и 4.1? Названа оценка Зинченко за суперматч Арсенала в АПЛ

«Канониры» вырвали победу у «Лутон Таун», игра завершилась со счетом 4:3

Лутон Таун – Арсенал – 3:4. Триллер и эмоции Зинченко. Видео голов и обзор
Футбол | 06.12.2023, 02:20
Лутон Таун – Арсенал – 3:4. Триллер и эмоции Зинченко. Видео голов и обзор
Лутон Таун – Арсенал – 3:4. Триллер и эмоции Зинченко. Видео голов и обзор
Романчук на дистанции 1500 м вышел в финал ЧЕ. Как выступили в эстафете?
Водные виды | 06.12.2023, 20:59
Романчук на дистанции 1500 м вышел в финал ЧЕ. Как выступили в эстафете?
Романчук на дистанции 1500 м вышел в финал ЧЕ. Как выступили в эстафете?
Битва за плей-офф Лиги чемпионов. Постер Шахтера к матчу против Порту
Футбол | 06.12.2023, 22:30
Битва за плей-офф Лиги чемпионов. Постер Шахтера к матчу против Порту
Битва за плей-офф Лиги чемпионов. Постер Шахтера к матчу против Порту
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Octopus
Заслуженная победа, у Ман Сити два удара по воротам за весь матч
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
Nordenus
У Эмери просто какой то талант тренировать команды среднего уровня и добиваться с ними успеха...
Ответить
+2
Falko
Блакитна мрія Еміліо Мартінеса - вийти до ЛЧ, попасти на ПСЖ і знову показати Мбаппе статуйку в цікавому положенні )
Ответить
0
KirTheKing
лысый испанец опять дурачка включит - что вы хотите, это же астон вилла, посмотрите какому сильному клубу мы проиграли..
Ответить
-5
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Есть первый! Роман Яремчук открыл счет забитым голам за Валенсию
ВИДЕО. Есть первый! Роман Яремчук открыл счет забитым голам за Валенсию
05.12.2023, 22:16 8
Футбол
ФОТО. Лицо Зинченко завирусилось в социальных сетях после шоу в Лутоне
ФОТО. Лицо Зинченко завирусилось в социальных сетях после шоу в Лутоне
06.12.2023, 07:20 9
Футбол
Наставник Жироны назвал имена игроков, которые пропустят дерби с Барселоной
Наставник Жироны назвал имена игроков, которые пропустят дерби с Барселоной
05.12.2023, 16:09 1
Футбол
Украина обыграла Сербию в женской Лиге наций. Сине-желтых ждет плей-аут
Украина обыграла Сербию в женской Лиге наций. Сине-желтых ждет плей-аут
05.12.2023, 21:55 3
Футбол
Лунин – в Реале, Милевский – в Динамо, Квасница – в Жироне?
Лунин – в Реале, Милевский – в Динамо, Квасница – в Жироне?
05.12.2023, 06:27
Другие виды
Жеребьевка отбора Евро-2024 U-19. В какой корзине оказалась Украина?
Жеребьевка отбора Евро-2024 U-19. В какой корзине оказалась Украина?
05.12.2023, 19:28
Футбол
Биатлон. Звездную экс-лыжницу Нильссон исключили из состава сборной Швеции
Биатлон. Звездную экс-лыжницу Нильссон исключили из состава сборной Швеции
05.12.2023, 16:47
Биатлон
Зинченко принял участие в триллере. Арсенал вырвал победу у Лутон Таун
Зинченко принял участие в триллере. Арсенал вырвал победу у Лутон Таун
05.12.2023, 23:59 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем