06.12.2023 22:15 – FT 1 : 0
Англия07 декабря 2023, 04:56 |
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Астон Вилла – Ман Сити – 1:0. Шок для Гвардиолы. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 15-го тура АПЛ
07 декабря 2023, 04:56 |
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6 декабря состоялся матч 15-го тура АПЛ между командами «Астон Вилла» и «Манчестер Сити». Игра завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
Единственный гол на 74-й минуте забил Леон Бэйли.
АПЛ. 15-й тур. 6 декабря
Астон Вилла – Манчестер Сити – 1:0
Голы: Бэйли, 74
Видео гола и обзор матча:
События матча
74’
ГОЛ ! Мяч забил Леон Бэйли (Астон Вилла).
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