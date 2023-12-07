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Чемпионат Англии
Астон Вилла
06.12.2023 22:15 – FT 1 : 0
Манчестер Сити
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Англия
07 декабря 2023, 04:56 |
395
0

Астон Вилла – Ман Сити – 1:0. Шок для Гвардиолы. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 15-го тура АПЛ

07 декабря 2023, 04:56 |
395
0
Астон Вилла – Ман Сити – 1:0. Шок для Гвардиолы. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

6 декабря состоялся матч 15-го тура АПЛ между командами «Астон Вилла» и «Манчестер Сити». Игра завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол на 74-й минуте забил Леон Бэйли.

АПЛ. 15-й тур. 6 декабря

Астон Вилла – Манчестер Сити – 1:0

Голы: Бэйли, 74

Видео гола и обзор матча:

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Леон Бэйли (Астон Вилла).
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Источник Sport.ua
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