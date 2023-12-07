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07 декабря 2023, 04:27 | Обновлено 07 декабря 2023, 04:45
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Жузеп ГВАРДИОЛА: «Родри – важен, но нужно найти способ побеждать без него»

Наставник «Манчестер Сити» прокомментировал поражение от «Астон Виллы»

07 декабря 2023, 04:27 | Обновлено 07 декабря 2023, 04:45
216
0
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Родри – важен, но нужно найти способ побеждать без него»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

6 декабря состоялся матч 15-го тура АПЛ между командами «Астон Вилла» и «Манчестер Сити». Игра завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

После завершения встречи наставник «горожан» Жузеп Гвардиола прокомментировал поражение своих подопечных:

«Астон Вилла играла лучше. В первом тайме мы не владели мячом, а второй тайм был намного лучше, и у нас были моменты, мы изо всех сил пытались найти пас в нужные моменты.

Мы должны признать, что «Астон Вилла» лучше, и перейти к матчу против «Лутона».

Родри, конечно, важный игрок, но когда его нет, нам нужно найти способ побеждать без него. Шесть очков от лидера. Мы бы хотели быть лучшими в лиге, но мы сделали три ничьи и проиграли сегодня.

За эти годы мы нашли способ выигрывать матчи, но нам пришлось немного потрудиться, и мы должны найти способ сделать это снова. Моя работа – найти решение. Динамика меняется в зависимости от побед в играх. Когда команда становится лучше, вы должны это признать это», – заявил Гвардиола.

Основной полузащитник «Манчестер Сити» Родри пропустил матч против «Астон Виллы» из-за перебора желтых карточек.

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Источник BBC
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