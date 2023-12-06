6 декабря на «Вилла Парк» пройдет матч 15-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором, в котором «Астон Вилла» встретится с «Манчестер Сити». Поединок начнется в 22:15 по киевскому времени.

Астон Вилла

Клуб имеет славную историю. И, хотя совсем недавно пришлось поболтаться в Чемпионшипе, не лишен амбиций. Им явно не соответствовал малоопытный Стивен Джеррард, и чуть больше года назад в Бирмингеме провернули рокировку, пригласив Унаи Эмери. Это дало быстрый эффект: для начала специалист вывел новых подопечных в Лигу конференций. Там, кстати, англичане играют вполне ответственно и успешно. Обыграв Легию, гарантировали себе право сыграть в плей-офф. Но главная сенсация может грянуть в АПЛ. Виллане начинали там сезон с 1:5 от Ньюкасла, но быстро показали, что это обидная, но редкая осечка. Более того, победив 2:1 Тоттенхэм в Лондоне, команда завершила осень в квартете лидеров! А потом чуть не проиграла Борнмуту - Уоткинс только на 90-й минуте оформил итоговые 2:2.

Манчестер Сити

Команда может на время сосредоточиться на внутренней арене. В еврокубках у нее все здорово. Горожане начали сезон новым трофеем, выиграв Суперкубок УЕФА. А в Лиге чемпионов к защите титула приступили, ожидаемо быстро, досрочно оформив выход из группы. На это хватило минимума, 4-х туров, так что с РБ Лейпциг можно было валять дурака - но все равно выиграли 3:2. Сложнее для Гвардиолы складываются внутренние турниры. Ладно проиграть Суперкубок явно более мотивированному Арсеналу. Да и в Кубке Лиги не намерены были потеть основой, отсюда и вылет от Ньюкасла. Но в АПЛ тоже не получается уйти в отрыв. Наоборот, пропустив в концовке от Тоттенхэма, закончили 3:3, в итоге отстав от канониров.

Статистика личных встреч

В сентябре прошлого года виллане смогли прервать серию побед горожан в очных поединках, сыграв дома 1:1. Но потом чемпион снова выиграл, 3:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что Эмери не сможет остановить Гвардиолу. Ставим на победу статусных гостей (коэффициент - 1,76).