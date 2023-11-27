«Играть должен Лунин, а не Кепа». Фанаты Реала в восторге от игры украинца
Андрей получил порцию положительных комментариев от иностранцев за матч против «Кадиса»
28 ноября состоялся матч 14-го тура Ла Лиги между «Кадисом» и мадридским «Реалом» (0:3).
В этой игре украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин сделал 4 сейва и получил оценку 7.6 от WhoScored (одна из самых больших в поединке).
Иностранные болельщики королевского клуба в сети Twitter оценили перфоманс Андрея.
Ade_boy: «Я не думаю, что Кепа должен постоянно играть вместо этого парня».
AG&JB5: «Он невероятен».
FK: «Он заслуживает больше игрового времени».
Rai Irfan: «Отличный игрок».
Haradthos: «Играть должен он, а не Кепа».
Christian Sunday: «Мы должны были ему довериться».
Martin Magdic: «Он точно заслужил возможность играть вместо Кепы».
Lunin: «Лунин >>> Буффон».
sj: «У нас есть замена для Куртуа, но испанская предвзятость не позволит Лунину опередить этого бомжа (Кепу)».
Fabian: «Очень недооцененный игрок».
🚨 Lunin has prevented 3.2 xG goals in his last 3 starts. pic.twitter.com/643tVVmlrW— Madrid Xtra (@MadridXtra) November 26, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Состоялась первая личная гонка нового сезона Кубка мира
Нападающий «Манчестер Юнайтед» – о, возможно, лучшем голе сезона
Много клубов заинтересованы могут быть.
А если еще и Мендеш будет влиять то тем более