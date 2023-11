«Играть должен Лунин, а не Кепа». Фанаты Реала в восторге от игры украинца

28 ноября состоялся матч 14-го тура Ла Лиги между «Кадисом» и мадридским «Реалом» (0:3).

В этой игре украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин сделал 4 сейва и получил оценку 7.6 от WhoScored (одна из самых больших в поединке).

Иностранные болельщики королевского клуба в сети Twitter оценили перфоманс Андрея.

Ade_boy: «Я не думаю, что Кепа должен постоянно играть вместо этого парня».

AG&JB5: «Он невероятен».

FK: «Он заслуживает больше игрового времени».

Rai Irfan: «Отличный игрок».

Haradthos: «Играть должен он, а не Кепа».

Christian Sunday: «Мы должны были ему довериться».

Martin Magdic: «Он точно заслужил возможность играть вместо Кепы».

Lunin: «Лунин >>> Буффон».

sj: «У нас есть замена для Куртуа, но испанская предвзятость не позволит Лунину опередить этого бомжа (Кепу)».

Fabian: «Очень недооцененный игрок».

🚨 Lunin has prevented 3.2 xG goals in his last 3 starts. pic.twitter.com/643tVVmlrW