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Испания
27 ноября 2023, 11:10 | Обновлено 27 ноября 2023, 11:43
1416
1

«Играть должен Лунин, а не Кепа». Фанаты Реала в восторге от игры украинца

Андрей получил порцию положительных комментариев от иностранцев за матч против «Кадиса»

27 ноября 2023, 11:10 | Обновлено 27 ноября 2023, 11:43
1416
1
«Играть должен Лунин, а не Кепа». Фанаты Реала в восторге от игры украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

28 ноября состоялся матч 14-го тура Ла Лиги между «Кадисом» и мадридским «Реалом» (0:3).

В этой игре украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин сделал 4 сейва и получил оценку 7.6 от WhoScored (одна из самых больших в поединке).

Иностранные болельщики королевского клуба в сети Twitter оценили перфоманс Андрея.

Ade_boy: «Я не думаю, что Кепа должен постоянно играть вместо этого парня».

AG&JB5: «Он невероятен».

FK: «Он заслуживает больше игрового времени».

Rai Irfan: «Отличный игрок».

Haradthos: «Играть должен он, а не Кепа».

Christian Sunday: «Мы должны были ему довериться».

Martin Magdic: «Он точно заслужил возможность играть вместо Кепы».

Lunin: «Лунин >>> Буффон».

sj: «У нас есть замена для Куртуа, но испанская предвзятость не позволит Лунину опередить этого бомжа (Кепу)».

Fabian: «Очень недооцененный игрок».

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Андрей Лунин Реал Мадрид Кадис Кадис - Реал чемпионат Испании по футболу Ла Лига реакция болельщиков Кепа Аррисабалага фанаты болельщики
Источник Twitter
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Умник
Зимой будут торги.
Много клубов заинтересованы могут быть.
А если еще и Мендеш будет влиять то тем более
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0
Remark
Вирвали деякі коментарі з простору інтернету і що тепер з цим робить?))) 
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