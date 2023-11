15-летний игрок дебютировал за Милан. Он стал самым молодым в Серии A

В матче 13-го тура чемпионата Италии «Милан» дома обыграл «Фиорентину» (1:0).

15-летний форвард Франческо Камарда дебютировал за Милан и стал самым молодым футболистом в истории Серии A.

Камарда вышел на замену на 84-й минуте при счете 1:0. На момент дебюта ему было 15 лет и 260 дней.

Камарда на 14 дней превзошел рекорд защитника «Болоньи» Уиздома Ами.

В текущем сезоне Франческо играл за юниорскую команду «Милан» U-19 (7 голов в 13 матчах).

Единственный гол забил защитник россонери Тео Эрнандес с пенальти на 45+2 минуте.

Камарда дебютировал за Милан и стал самым молодым игроком в истории Серии A

