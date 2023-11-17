Другие новости17 ноября 2023, 23:57 | Обновлено 18 ноября 2023, 01:05
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Составлен рейтинг из 10 самых дорогих национальных сборных мира
Transfermarkt провел финансовый подсчет
17 ноября 2023, 23:57 | Обновлено 18 ноября 2023, 01:05
533
0
Интернет-портал Transfermarkt обнародовал увлекательный рейтинг из 10 национальных сборных команд мира, расположив их по суммарной трансферной стоимости футболистов.
Возглавила реестр сборная Англии, общая стоимость состава которой оценивается в 1,29 млрд евро.
АВ топ-3 также вошли сборные Франции (1,14 млрд евро) и сборная Бразилии (1,04 млрд евро).
Топ-10 самых дорогих национальных команд
- Сборная Англии (1,29 млрд евро)
- Сборная Франции (1,14 млрд евро)
- Сборная Бразилии (1,04 млрд евро)
- Сборная Португалии (932 млн евро)
- Сборная Испании (814 млн евро)
- Сборная Аргентины (789 млн евро)
- Сборная Германии (700 млн евро)
- Сборная Италии (611 млн евро)
- Сборная Нидерландов (575 млн евро)
- Сборная Бельгии (494 млн евро)
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