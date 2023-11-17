Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Составлен рейтинг из 10 самых дорогих национальных сборных мира
Другие новости
17 ноября 2023, 23:57 | Обновлено 18 ноября 2023, 01:05
533
0

Составлен рейтинг из 10 самых дорогих национальных сборных мира

Transfermarkt провел финансовый подсчет

17 ноября 2023, 23:57 | Обновлено 18 ноября 2023, 01:05
533
0
Составлен рейтинг из 10 самых дорогих национальных сборных мира
Getty Images/Global Images Ukraine

Интернет-портал Transfermarkt обнародовал увлекательный рейтинг из 10 национальных сборных команд мира, расположив их по суммарной трансферной стоимости футболистов.

Возглавила реестр сборная Англии, общая стоимость состава которой оценивается в 1,29 млрд евро.

АВ топ-3 также вошли сборные Франции (1,14 млрд евро) и сборная Бразилии (1,04 млрд евро).

Топ-10 самых дорогих национальных команд

  • Сборная Англии (1,29 млрд евро)
  • Сборная Франции (1,14 млрд евро)
  • Сборная Бразилии (1,04 млрд евро)
  • Сборная Португалии (932 млн евро)
  • Сборная Испании (814 млн евро)
  • Сборная Аргентины (789 млн евро)
  • Сборная Германии (700 млн евро)
  • Сборная Италии (611 млн евро)
  • Сборная Нидерландов (575 млн евро)
  • Сборная Бельгии (494 млн евро)
По теме:
Англия не испытала проблем с Мальтой
Турнирные таблицы Евро-2024. Украине нужна только победа над Италией
Англия повела в счете с Мальтой, не нанеся ударов по воротам соперника
сборная Англии по футболу сборная Франции по футболу сборная Бразилии по футболу рейтинг финансы Transfermarkt
Источник Transfermarkt
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ-2026
Футбол | 17 ноября 2023, 04:23 4
Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ-2026
Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ-2026

На ЧМ от Южной Америки выйдут 6 команд из 10, а еще одна попадет в плей-офф

Дисквал за поцелуй. Рубиалеса наказал спортивный суд
Футбол | 17 ноября 2023, 19:15 6
Дисквал за поцелуй. Рубиалеса наказал спортивный суд
Дисквал за поцелуй. Рубиалеса наказал спортивный суд

Экс-глава Федерации футбола Испании понесет наказание

Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Футбол | 17.11.2023, 06:01
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
ЧМ U-17, Бразилия обыграла Англию, обе сборные прошли в плей-офф
Футбол | 17.11.2023, 23:37
ЧМ U-17, Бразилия обыграла Англию, обе сборные прошли в плей-офф
ЧМ U-17, Бразилия обыграла Англию, обе сборные прошли в плей-офф
Артем ДОВБИК: «Все смотрят на Жирону и никто ничего не понимает»
Футбол | 17.11.2023, 09:52
Артем ДОВБИК: «Все смотрят на Жирону и никто ничего не понимает»
Артем ДОВБИК: «Все смотрят на Жирону и никто ничего не понимает»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зинченко или Мудрик? Назван украинец с самой большой зарплатой в АПЛ
Зинченко или Мудрик? Назван украинец с самой большой зарплатой в АПЛ
16.11.2023, 12:35 5
Футбол
ФЬЮРИ – Усику: «Ты гадкий маленький человечек, кто ты к черту такой?»
ФЬЮРИ – Усику: «Ты гадкий маленький человечек, кто ты к черту такой?»
16.11.2023, 20:10 6
Бокс
Украина выиграла спарринг у Лехии в Гданське, зашифровавшись перед Италией
Украина выиграла спарринг у Лехии в Гданське, зашифровавшись перед Италией
16.11.2023, 18:55 29
Футбол
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Зеленой группы на ATP Finals 2023
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Зеленой группы на ATP Finals 2023
17.11.2023, 01:35
Теннис
Венгрия с камбэком вышла на Евро-2024, Азербайджан разгромил Швецию
Венгрия с камбэком вышла на Евро-2024, Азербайджан разгромил Швецию
16.11.2023, 21:07 14
Футбол
В какой корзине будет Украина? Проектный посев для жеребьевки Евро-2024
В какой корзине будет Украина? Проектный посев для жеребьевки Евро-2024
16.11.2023, 16:00 13
Футбол
Таблицы Евро-2024 U-19. Украина – лидер группы 7 после победы над Мальтой
Таблицы Евро-2024 U-19. Украина – лидер группы 7 после победы над Мальтой
16.11.2023, 05:40
Футбол
Определен второй полуфиналист Итогового турнира ATP
Определен второй полуфиналист Итогового турнира ATP
16.11.2023, 17:45 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем