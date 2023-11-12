Косово – Израиль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 ноября в 21:45 проходит перенесенный матч квалификации Евро-2024
12 ноября в 21:45 проходит перенесенный матч квалификации Евро-2024 между сборными Косова и Израиля.
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Матч должен был состояться в начале октября, однако был перенесен из-за начала войны в Израиле.
Команды сыграют на стадионе Фадиль Вокрри в Приштине, столице Косова.
Квалификация Евро-2024. Турнирная таблица
Косово – Израиль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы
✅️ This is our Official XI to take on Israel.— Kosovan Football 🇽🇰 (@kosovanfooty_EN) November 12, 2023
🏴☠️ @MuriqiVedat captains the side! #KOSISR | 🇽🇰🇮🇱 pic.twitter.com/YwtsO8tr0t
События матча
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