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Евро
Косово
12.11.2023 21:45 – перерыв 1 : 0
Израиль
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Чемпионат Европы
12 ноября 2023, 21:45 | Обновлено 12 ноября 2023, 22:09
647
0

Косово – Израиль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 ноября в 21:45 проходит перенесенный матч квалификации Евро-2024

12 ноября 2023, 21:45 | Обновлено 12 ноября 2023, 22:09
647
0
Косово – Израиль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

12 ноября в 21:45 проходит перенесенный матч квалификации Евро-2024 между сборными Косова и Израиля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч должен был состояться в начале октября, однако был перенесен из-за начала войны в Израиле.

Команды сыграют на стадионе Фадиль Вокрри в Приштине, столице Косова.

Квалификация Евро-2024. Турнирная таблица

Косово – Израиль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы

События матча

41’
ГОЛ ! Мяч забил Милет Рашица (Косово).
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Источник Sport.ua
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