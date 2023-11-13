Израиль уступил сборной Косова и ухудшил свои шансы на выход на Евро-2024

12 ноября в 21:45 прошел перенесенный матч квалификации Евро-2024 между сборными Косова и Израиля.

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Матч должен был состояться в начале октября, однако был перенесен из-за начала войны в Израиле.

Команды играли на стадионе Фадиль Вокрри в Приштине, столице Косова.

Израиль уступил сборной Косова (0:1) и ухудшил свои шансы на выход на Евро-2024.

Единственный в матче гол забил Милот Рашица на 41-й минуте.

Квалификация Евро-2024.

Группа I, 12 ноября, Приштина

Косово – Израиль – 1:0

Гол: Рашица, 41

Турнирная таблица

Видеообзор матча