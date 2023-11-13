Израиль уступил сборной Косова и ухудшил свои шансы на выход на Евро-2024
Вечером 12 ноября прошел перенесенный матч квалификации ЧЕ
12 ноября в 21:45 прошел перенесенный матч квалификации Евро-2024 между сборными Косова и Израиля.
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Матч должен был состояться в начале октября, однако был перенесен из-за начала войны в Израиле.
Команды играли на стадионе Фадиль Вокрри в Приштине, столице Косова.
Израиль уступил сборной Косова (0:1) и ухудшил свои шансы на выход на Евро-2024.
Единственный в матче гол забил Милот Рашица на 41-й минуте.
Квалификация Евро-2024.
Группа I, 12 ноября, Приштина
Косово – Израиль – 1:0
Гол: Рашица, 41
Турнирная таблица
Видеообзор матча
События матча
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