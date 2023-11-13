Состоялся перенесенный отборочный матч чемпионата Европы. Сборная Косова благодаря единственному голу Милота Рашицы переиграла дома израильтян. У гостей в распоряжении был весь второй тайм, чтобы отыграться, однако они значительно уступили в остроте сопернику, да еще и заканчивали матч в меньшинстве из-за удаления Ревиво.

У сборной Косова стало 10 очков после восьми матчей. Косовары, скорее всего, утащили за собой дно Израиль (11 очков после семи матчей), ведь у обеих команд мало шансов финишировать в топ-2 группы. Лидируют здесь румыны (16 очков после восьми матчей), теневым же лидером является Швейцария (15 очков после семи матчей).

Отбор Евро-2024, группа I

8-й тур, Приштина

Косово – Израиль – 1:0

Гол: Рашица, 41 (1:0).

Удаление: Ревиво, 90+7 (Израиль).