Косово – Израиль – 1:0. Пострадали от Рашицы. Видео гола и обзор матча
Израильтяне значительно ухудшили свои шансы на путевку на Евро
Состоялся перенесенный отборочный матч чемпионата Европы. Сборная Косова благодаря единственному голу Милота Рашицы переиграла дома израильтян. У гостей в распоряжении был весь второй тайм, чтобы отыграться, однако они значительно уступили в остроте сопернику, да еще и заканчивали матч в меньшинстве из-за удаления Ревиво.
У сборной Косова стало 10 очков после восьми матчей. Косовары, скорее всего, утащили за собой дно Израиль (11 очков после семи матчей), ведь у обеих команд мало шансов финишировать в топ-2 группы. Лидируют здесь румыны (16 очков после восьми матчей), теневым же лидером является Швейцария (15 очков после семи матчей).
Отбор Евро-2024, группа I
8-й тур, Приштина
Косово – Израиль – 1:0
Гол: Рашица, 41 (1:0).
Удаление: Ревиво, 90+7 (Израиль).
События матча
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