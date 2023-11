Лейла вне конкуренции. Канада впервые выиграла Кубок Билли Джин Кинг

12 ноября на закрытых хардовых кортах в Севилье (Испания) состоялось финальное противостояние Кубка Билли Джин Кинг, в котором сборная Канады обыграла команду Италии.

Кубок Билли Джин Кинг. Финал

Италия – Канада – 0:2

Марина Стакушич (Канада) – Мартина Тревизан (Италия) – 7:5, 6:3

Лейла Фернандес (Канада) – Жасмин Паолини (Италия) – 6:2, 6:3

Отметим, что канадки в групповом раунде обыграли Испании (3:0) и Польшу (3:0), а в полуфинале одолели топовую сборную Чехии (2:1). Лейла Фернандес выиграла 4 из 4 одиночных матчей, 18-летняя Марина Стакушич – 3 из 4.

Для Канады это был первый титул в истории (ранее турнир назывался Кубок Федерации). В прошлом году представители этой североамериканской страны впервые выиграли Кубок Дэвиса.

🇨🇦 WORLD CHAMPIONS 🇨🇦



Canada win the Billie Jean King Cup for the first time in their history, becoming the 13th nation to win the World Cup of Tennis 🏆#BJKCupFinals | @TennisCanada pic.twitter.com/LOoZ6QBvPK