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ITF
12 ноября 2023, 21:25 | Обновлено 12 ноября 2023, 21:26
526
0

Лейла вне конкуренции. Канада впервые выиграла Кубок Билли Джин Кинг

Молодая североамериканская сборная навела шороху в Севилье

12 ноября 2023, 21:25 | Обновлено 12 ноября 2023, 21:26
526
0
Лейла вне конкуренции. Канада впервые выиграла Кубок Билли Джин Кинг
Getty Images/Global Images Ukraine

12 ноября на закрытых хардовых кортах в Севилье (Испания) состоялось финальное противостояние Кубка Билли Джин Кинг, в котором сборная Канады обыграла команду Италии.

Кубок Билли Джин Кинг. Финал

Италия – Канада – 0:2

Марина Стакушич (Канада) – Мартина Тревизан (Италия) – 7:5, 6:3
Лейла Фернандес (Канада) – Жасмин Паолини (Италия) – 6:2, 6:3

Отметим, что канадки в групповом раунде обыграли Испании (3:0) и Польшу (3:0), а в полуфинале одолели топовую сборную Чехии (2:1). Лейла Фернандес выиграла 4 из 4 одиночных матчей, 18-летняя Марина Стакушич – 3 из 4.

Для Канады это был первый титул в истории (ранее турнир назывался Кубок Федерации). В прошлом году представители этой североамериканской страны впервые выиграли Кубок Дэвиса.

Финал Кубка Билли Джин Кинг. Расписание и результаты

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Источник Sport.ua
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