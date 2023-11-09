Pimp предъявил доказательства невиновности Гарри Магуайра при игре рукой
Датчанин показал правила, оправдывающие английского защитника Ман Юнайтед
Датский аналитик по CS2 Якоб Pimp Виннече рассказал, почему не должно было быть пенальти за фол Гарри Магуайра в матче 4-го тура Лиги чемпионов «Копенгаген» – «Манчестер Юнайтед» (4:3).
«Я уверен, что есть правила, которые оправдывают то, что это наказание. Однако: это мяч в руку, к тому же на очень короткой дистанции.
Рука в неестественном положении? Если ты центральный нападающий в дуэли против нападающего на небольшой площадке?
По сути, это неизбежно, если только Магуайр не решит плохо защищаться.
Не могу дать ни цента ни одной из команд, но лично мне, как футбольному фанату, это не нравится», – написал Pimp в твиттере.
Джейкоб Pimp Виннече — датский профессиональный аналитик трансляций Counter-Strike: Global Offensive и бывший игрок, а также бывший игрок в Counter-Strike: Source. Он также является стримером 00Nation.
I’m sure there’s rules that justify deeming it a penalty.— Jacob “Pimp” Winneche (@PimpCS2) November 8, 2023
However:
It’s ball to hand, very short distance as well.
Arm in unnatural position? If you’re a center forward in a duel against a forward on a small area?
Essentially it’s unavoidable unless Maguire decides to…
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