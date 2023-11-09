Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Pimp предъявил доказательства невиновности Гарри Магуайра при игре рукой
Лига чемпионов
09 ноября 2023, 00:52 | Обновлено 09 ноября 2023, 01:15
165
0

Pimp предъявил доказательства невиновности Гарри Магуайра при игре рукой

Датчанин показал правила, оправдывающие английского защитника Ман Юнайтед

09 ноября 2023, 00:52 | Обновлено 09 ноября 2023, 01:15
165
0
Pimp предъявил доказательства невиновности Гарри Магуайра при игре рукой
Twitter. Якоб Pimp Виннече

Датский аналитик по CS2 Якоб Pimp Виннече рассказал, почему не должно было быть пенальти за фол Гарри Магуайра в матче 4-го тура Лиги чемпионов «Копенгаген» – «Манчестер Юнайтед» (4:3).

«Я уверен, что есть правила, которые оправдывают то, что это наказание. Однако: это мяч в руку, к тому же на очень короткой дистанции.

Рука в неестественном положении? Если ты центральный нападающий в дуэли против нападающего на небольшой площадке?

По сути, это неизбежно, если только Магуайр не решит плохо защищаться.

Не могу дать ни цента ни одной из команд, но лично мне, как футбольному фанату, это не нравится», – написал Pimp в твиттере.

Джейкоб Pimp Виннече — датский профессиональный аналитик трансляций Counter-Strike: Global Offensive и бывший игрок, а также бывший игрок в Counter-Strike: Source. Он также является стримером 00Nation.

По теме:
Реал – Брага – 3:0. Суперсейвы Лунина с отбитым пенальти. Видео голов
ПСВ обыграл Ланс и вернулся в борьбу за выход в плей-офф ЛЧ
Интер обыграл РБ Зальцбург и вместе с Реалом Сосьедад вышел в 1/8 финала
киберспорт Якоб Pimp Виннече Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр Копенгаген пенальти Лига чемпионов
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. «Без гостей, родные убьют, кольца на левых». Игрок Шахтера женился
Футбол | 08 ноября 2023, 06:59 4
ФОТО. «Без гостей, родные убьют, кольца на левых». Игрок Шахтера женился
ФОТО. «Без гостей, родные убьют, кольца на левых». Игрок Шахтера женился

Александр Драмбаев и его девушка Александра сыграли скромную свадьбу

ВИДЕО. Трубин пропустил 3 гола от Реала Сосьедад за 1-й тайм в ЛЧ. Мог и 5
Футбол | 08 ноября 2023, 20:36 9
ВИДЕО. Трубин пропустил 3 гола от Реала Сосьедад за 1-й тайм в ЛЧ. Мог и 5
ВИДЕО. Трубин пропустил 3 гола от Реала Сосьедад за 1-й тайм в ЛЧ. Мог и 5

8 ноября «Бенфика» играет против испанской команды в 4-м туре Лиге чемпионов

Очередной прагматизм от наставника сборной. Но все равно есть вопросы
Футбол | 08.11.2023, 17:37
Очередной прагматизм от наставника сборной. Но все равно есть вопросы
Очередной прагматизм от наставника сборной. Но все равно есть вопросы
Бавария вышла в плей-офф ЛЧ. Ман Юнайтед в триллере уступил Копенгагену
Футбол | 09.11.2023, 00:23
Бавария вышла в плей-офф ЛЧ. Ман Юнайтед в триллере уступил Копенгагену
Бавария вышла в плей-офф ЛЧ. Ман Юнайтед в триллере уступил Копенгагену
ФОТО. Лицо Хави после сенсационного поражения Шахтеру в Лиге чемпионов
Футбол | 08.11.2023, 06:10
ФОТО. Лицо Хави после сенсационного поражения Шахтеру в Лиге чемпионов
ФОТО. Лицо Хави после сенсационного поражения Шахтеру в Лиге чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шевченко – о лучшем партнере в карьере: «Это самый легкий вопрос»
Шевченко – о лучшем партнере в карьере: «Это самый легкий вопрос»
07.11.2023, 21:15 5
Футбол
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
07.11.2023, 20:30 2
Футбол
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
07.11.2023, 07:10 11
Теннис
Свёнтек обошла Соболенко, бунт в WTA, свадьба Костюк и позор Медведева
Свёнтек обошла Соболенко, бунт в WTA, свадьба Костюк и позор Медведева
07.11.2023, 01:25 3
Теннис
Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону
Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону
07.11.2023, 21:42 324
Футбол
ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
08.11.2023, 22:13 10
Футбол
Шакур СТИВЕНСОН: «Слышал, Ломаченко предложили самый большой гонорар»
Шакур СТИВЕНСОН: «Слышал, Ломаченко предложили самый большой гонорар»
07.11.2023, 17:48 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем