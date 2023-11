Настоящая №1. Свентек забрала у Соболенко статус первой ракетки мира

Польская теннисистка Ига Свентек снова стала первой ракеткой мира.

После того, как полька выиграла титул Итогового турнира WTA 2023, она сместила Арину Соболенко с первой строчки рейтинга WTA.

Ига отдала первую позицию Арине после того, как не сумела защитить титул US Open 2023. До американского мейджора полька перебывала 75 недель на вершине рейтинга WTA.

Ига второй год подряд завершила сезон в качестве первой ракетки.

В 2023 году на счету Свентек 6 титулов. Всего у лучшей теннисистки планеты теперь 17 трофеев в карьере.

