Немецкая «Бавария» подписала контракт с молодым полузащитником Александром Павловичем, сообщает Фабрицио Романо.

Соглашение между клубом и 19-летним сербом рассчитано до 2027 года. Павлович – уроженец Мюнхена и воспитанник «Баварии» в систему которой пришел в 2011-м году. Вместе с подписанием контракта Павлович официально переведен в первую команду «Баварии», за которую он дебютировал 28 октября в матче Бундеслиги против «Дармштадта» (8:0).

«Он из Мюнхена и дошел до первой команды «Баварии» – наши болельщики мечтают, чтобы такие истории становились реальностью и мы в клубе чувствуем также», – прокомментировал подписание контракта с Павловичем СЕО клуба Ян-Кристиан Дреезен.

В нынешнем сезоне в составе второй команды «Баварии» в Региональльге Александар Павлович сыграл 152 минуты в двух матчах.

