Мануэль Локателли продлит контракт с Ювентусом

Итальянский полузащитник туринского «Ювентуса» Мануэль Локателли вскоре подпишет новый контракт с клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Действующее соглашение 25-летнего футболиста действует до завершения сезона 2025/26. Он является ключевым для «Ювентуса» игроком, поэтому неудивительно, что туринцы предложили ему продлить контракт до лета 2028 года. Ранее сообщалось, что им интересуется «Вест Хэм».

В этом сезоне Мануэль Локателли сыграл 10 матчей за «Ювентус», отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. В розыгрыше Серии А 2023/24 итальянец пропустил лишь 16 игровых минут своей команды.

