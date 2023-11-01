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Италия
01 ноября 2023, 14:19 |
65
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Мануэль Локателли продлит контракт с Ювентусом

Соглашение будет действовать до лета 2028 года

01 ноября 2023, 14:19 |
65
0
Мануэль Локателли продлит контракт с Ювентусом
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Локателли

Итальянский полузащитник туринского «Ювентуса» Мануэль Локателли вскоре подпишет новый контракт с клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Действующее соглашение 25-летнего футболиста действует до завершения сезона 2025/26. Он является ключевым для «Ювентуса» игроком, поэтому неудивительно, что туринцы предложили ему продлить контракт до лета 2028 года. Ранее сообщалось, что им интересуется «Вест Хэм».

В этом сезоне Мануэль Локателли сыграл 10 матчей за «Ювентус», отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. В розыгрыше Серии А 2023/24 итальянец пропустил лишь 16 игровых минут своей команды.

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Мануэль Локателли Ювентус продление контракта Серия A чемпионат Италии по футболу Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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