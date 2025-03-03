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Италия
03 марта 2025, 07:41 | Обновлено 03 марта 2025, 07:42
1577
1

Раньери оценил игру Довбика против Комо, где украинец забил победный гол

«Волки» выиграли матч против «Комо» в Серии А

03 марта 2025, 07:41 | Обновлено 03 марта 2025, 07:42
1577
1
Раньери оценил игру Довбика против Комо, где украинец забил победный гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Главный тренер римской «Ромы» Клуадио Раньери высказался об украинском форварде Артеме Довбике, который принес победу «волкам» над Комо (2:1).

«Тренер знает, когда производить победные изменения. Довбика я снова видел вчера, Салемакерс болел неделями, и я не мог поставить его с самого начала. Я хотел снять Дибалу, но Челик получил травму, и я хотел поставить Балданци. Это ряд обстоятельств, но я знаю, что у меня есть игроки, которые могут играть, и «спокойный», – сказал итальянец.

В текущем сезоне 27-летний Довбик провел за «волков» 34 матча, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

Ранее Клаудио Раньери поделился эмоциями о матче против Комо.

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Клаудио Раньери Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Комо
Олег Вахоцкий Источник: Tuttomercatoweb
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Комментарии 1
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Sp-0007043
В меншості ледь не втратили перемогу. Без вилучення у Комо навряд чи би виграли. Впевненої гри у атаці як зламувати обопону сопів у Раньері як не було так і немає зате він спокійний.,😂
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