Раньери оценил игру Довбика против Комо, где украинец забил победный гол
«Волки» выиграли матч против «Комо» в Серии А
Главный тренер римской «Ромы» Клуадио Раньери высказался об украинском форварде Артеме Довбике, который принес победу «волкам» над Комо (2:1).
«Тренер знает, когда производить победные изменения. Довбика я снова видел вчера, Салемакерс болел неделями, и я не мог поставить его с самого начала. Я хотел снять Дибалу, но Челик получил травму, и я хотел поставить Балданци. Это ряд обстоятельств, но я знаю, что у меня есть игроки, которые могут играть, и «спокойный», – сказал итальянец.
В текущем сезоне 27-летний Довбик провел за «волков» 34 матча, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи.
Ранее Клаудио Раньери поделился эмоциями о матче против Комо.
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