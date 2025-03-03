Раньери оценил игру Довбика против Комо, где украинец забил победный гол

Главный тренер римской «Ромы» Клуадио Раньери высказался об украинском форварде Артеме Довбике, который принес победу «волкам» над Комо (2:1).

«Тренер знает, когда производить победные изменения. Довбика я снова видел вчера, Салемакерс болел неделями, и я не мог поставить его с самого начала. Я хотел снять Дибалу, но Челик получил травму, и я хотел поставить Балданци. Это ряд обстоятельств, но я знаю, что у меня есть игроки, которые могут играть, и «спокойный», – сказал итальянец.

В текущем сезоне 27-летний Довбик провел за «волков» 34 матча, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

Ранее Клаудио Раньери поделился эмоциями о матче против Комо.