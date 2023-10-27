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  4. Тутеров впервые за 2 месяца сыграл в Англии. Сандерленд U-21 уступил шпорам
Англия
27 октября 2023, 23:29 |
163
0

Тутеров впервые за 2 месяца сыграл в Англии. Сандерленд U-21 уступил шпорам

Молодежка «Тоттенхэма» обыграла «трех котов» со счетом 4:2

27 октября 2023, 23:29 |
163
0
Тутеров впервые за 2 месяца сыграл в Англии. Сандерленд U-21 уступил шпорам
Instagram. Тимур Тутеров

27 октября состоялся матч 7-го тура чемпионата Англии по футболу U-21 между молодежными командами «Сандерленда» U-21 и «Тоттенхэма» U-21.

Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «шпор». Дублем отличился Джордж Эбботт, который в прошлом сезоне АПЛ дебютировал в АПЛ за лондонский клуб.

Поединок на скамейке запасных начал 18-летний футболист Тимур Тутеров. Он появился на поле 79-й минуте вместо Майкла Спеллмена.

Для Тутерова этот матч стал первым за 2 месяца в составе молодежной команды «Сандерленда».

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Тимур Тутеров чемпионат Англии по футболу Сандерленд Тоттенхэм
Источник Sport.ua
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