Тутеров впервые за 2 месяца сыграл в Англии. Сандерленд U-21 уступил шпорам
Молодежка «Тоттенхэма» обыграла «трех котов» со счетом 4:2
27 октября состоялся матч 7-го тура чемпионата Англии по футболу U-21 между молодежными командами «Сандерленда» U-21 и «Тоттенхэма» U-21.
Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «шпор». Дублем отличился Джордж Эбботт, который в прошлом сезоне АПЛ дебютировал в АПЛ за лондонский клуб.
Поединок на скамейке запасных начал 18-летний футболист Тимур Тутеров. Он появился на поле 79-й минуте вместо Майкла Спеллмена.
Для Тутерова этот матч стал первым за 2 месяца в составе молодежной команды «Сандерленда».
⏱️ Well battled performance but Spurs take home the points.#SAFC | #PL2 pic.twitter.com/xOPugsBLCS— SAFC Academy (@AcademyOfLight) October 27, 2023
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