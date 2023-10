Тутеров впервые за 2 месяца сыграл в Англии. Сандерленд U-21 уступил шпорам

27 октября состоялся матч 7-го тура чемпионата Англии по футболу U-21 между молодежными командами «Сандерленда» U-21 и «Тоттенхэма» U-21.

Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «шпор». Дублем отличился Джордж Эбботт, который в прошлом сезоне АПЛ дебютировал в АПЛ за лондонский клуб.

Поединок на скамейке запасных начал 18-летний футболист Тимур Тутеров. Он появился на поле 79-й минуте вместо Майкла Спеллмена.

Для Тутерова этот матч стал первым за 2 месяца в составе молодежной команды «Сандерленда».

⏱️ Well battled performance but Spurs take home the points.#SAFC | #PL2 pic.twitter.com/xOPugsBLCS