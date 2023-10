Манчестер Юнайтед нацелился на ключевого защитника Интера

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к левому защитнику «Интера» и сборной Италии Федерико Димарко. Об этом сообщают британские СМИ.

По их информации, «Красные дьяволы» попытаются совершить этот трансфер в январе. За Димарко придется заплатить примерно 50 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось о том, что «Интер» близок к продлению контракта с Димарко. В нынешнем сезоне на счету 25-летнего итальянца 1 гол и 3 ассиста в 9 матчах за «Интер» во всех турнирах. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

🔥🇮🇹 EXCLUSIVE 🇮🇹🔥



Manchester United are considering a January move for Inter Milan left-back Federico Dimarco, TEAMtalk understands. 🔴



Inter will demand a fee in the region of £50m for the talented Italian defender. 👀 #MUFC @FrazFletcher pic.twitter.com/WpMDDs3eQ9